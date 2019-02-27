Интернет-маркетологи вошли в топ самых востребованных профессий в Москве и Петербурге

Самыми востребованными специалистами в Москве в 2018 году стали интернет-маркетологи. Об этом свидетельствуют данные рейтинга российских регионов по числу вакансий, составленного Всероссийским научно-исследовательский институтом труда Минтруда РФ (ВНИИ труда), сообщает РБК.

Вслед за ними идут веб-дизайнеры и менеджеры по информационным технологиям. В Санкт-Петербурге иной топ-3 самых востребованных профессий. На первом месте также идут интернет-маркетологи, за ними — бухгалтеры и системные и сетевые администраторы.

В регионах спрос на специалистов в интернет-сфере ниже. Так, в Краснодарском крае и Свердловской области самыми востребованными оказались педагоги в сфере профессионального обучения, дошкольные педагоги и бухгалтеры.

В конце 2018 года эксперты портала SuperJob.ru назвали профессии, которые, по их оценкам, будут самими востребованными в 2019 году. В России ожидается рост спроса на разработчиков мобильных приложений для iOS и Android. Конкуренция в этой сфере остается довольно низкой — менее двух человек на место. При этом средняя зарплата по Москве оценивается в 130–140 тыс. руб., а максимум — 300 тыс. руб. Эксперты также прогнозируют увеличение спроса на дизайнеров мобильных интерфейсов (UI/UX). В Москве их средняя зарплата составляет 110–120 тыс. руб., а зарплатный максимум — 250 тыс. руб.