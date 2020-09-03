+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Интернет-платформа Ozon выросла еще на 188%

Мультикатегорийная интернет-платформа Ozon объявляет результаты операционной деятельности за II квартал и первое полугодие 2020 года. Оборот компании за II квартал 2020 года оказался выше годового оборота 2018 года.

Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов по итогам II квартала 2020 вырос на 188% к аналогичному периоду прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС. Показатель GMV в первом полугодии составил 77,4 млрд рублей — на 152% больше, чем годом ранее.

Во II квартале 2020 доля GMV от продаж товаров селлеров впервые превысила 50% от общего оборота компании (июнь) — это говорит об успешной трансформации Ozon из классического интернет-магазина в маркетплейс.

Важные факторы роста:

  • Приток новых клиентов: в апреле-мае число новых покупателей Ozon выросло на 84% к 2019 году, после открытия офлайн-точек каждый четвертый «весенний» новый клиент сделал повторный заказ, каждый седьмой — два заказа или более.
  • Перенос рутинных покупок в онлайн: в каждом втором «летнем» заказе «весенних» новых покупателей есть товары повседневного спроса.
  • Рост корзины онлайн-покупок: клиенты объединяют в заказах разные категории товаров и покупают больше, чем прежде. В связи с этим темп роста абсолютного числа заказов во II квартале до 14,6 млн (+132%) несколько ниже, чем темп роста оборота.
  • Рост в регионах за счет экспансии логистической инфраструктуры: самыми быстрорастущими городами во II квартале стали Новосибирск (+293%), Воронеж (+250%) и Краснодар (+235%). Региональные продажи формируют уже более 55% оборота Ozon.
  • Рост числа повторных покупок: перенося рутинные покупки в онлайн, россияне чаще интересуются дополнительными продуктами, чтобы получить больше выгоды. В июне в топ самых популярных товаров вошла Ozon.Card с кэшбэком, к концу II квартала суммарно было выдано 175 тысяч карт.
  • Высокий уровень сервиса на пике спроса: даже в условиях повышенного спроса развитие инфраструктуры и технологической базы для эффективного управления логистикой позволило доставлять вовремя 93% посылок в апреле и 96% в июне.

«Пандемия не просто привела в онлайн стихийных покупателей, она способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки, и поведение наших клиентов во II квартале 2020 года доказывает, что отказываться от онлайн-шоппинга люди не собираются, — говорит Даниил Федоров, CFO Ozon. — Мы верим, что будущее онлайн-ритейла за крупными мультикатегорийными игроками, которые объединяют на своих площадках абсолютно все виды товаров, в особенности, за теми, кто предлагает дополнительные инструменты лояльности и получения выгоды».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

2 сентября / Комментарии
Как пандемия повлияла на российский рынок безналичных платежей

Как пандемия повлияла на российский рынок безналичных платежей

Пандемия стала драйвером цифровизации, и россияне массово обратились к цифровым приложениям. Компания QIWI изучила, как изменился рынок безналичных платежей во втором квартале этого года и какие тренды доминируют на рынке.

далее →

2 сентября / Комментарии
Яндекс.Маркет представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников

Яндекс.Маркет представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников

Накануне международной выставки электроники IFA 2020 эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на электронику и компьютерную технику и составили рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 27 августа 2020 года.

далее →

27 августа / Комментарии
Половина клиентов «Перекрёсток Впрок» перешла на предоплату после пандемии

Половина клиентов «Перекрёсток Впрок» перешла на предоплату после пандемии

Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» проанализировал, как за время пандемии изменилось отношение клиентов к предоплате. В июле доля покупателей, оплачивающих свой заказ до получения, выросла более чем в три раза по сравнению с началом марта.

далее →

27 августа / Комментарии
Почти 8 тысяч рублей придётся отдать за сборы в школу

Почти 8 тысяч рублей придётся отдать за сборы в школу

Эксперты маркетплейса Беру проанализировали спрос на школьные товары и рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу. В исследовании использовались данные о количестве заказов в категории с 1 по 24 августа 2020 года.

далее →

26 августа / Комментарии
Категория детских товаров выросла на 65% в период карантина

Категория детских товаров выросла на 65% в период карантина

Главный тренд в категории «Детские товары» — рост спроса на товары российских продавцов и производителей, которые можно заказать на маркетплейсе AliExpress и получить в течение нескольких дней. Во втором квартале 2020 года рост продаж детской одежды, представленной российскими брендами или продавцами, составил 65% по отношению к первому кварталу 2020 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!