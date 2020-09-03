Интернет-платформа Ozon выросла еще на 188%

Мультикатегорийная интернет-платформа Ozon объявляет результаты операционной деятельности за II квартал и первое полугодие 2020 года. Оборот компании за II квартал 2020 года оказался выше годового оборота 2018 года.

Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов по итогам II квартала 2020 вырос на 188% к аналогичному периоду прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС. Показатель GMV в первом полугодии составил 77,4 млрд рублей — на 152% больше, чем годом ранее.

Во II квартале 2020 доля GMV от продаж товаров селлеров впервые превысила 50% от общего оборота компании (июнь) — это говорит об успешной трансформации Ozon из классического интернет-магазина в маркетплейс.

Важные факторы роста:

Приток новых клиентов: в апреле-мае число новых покупателей Ozon выросло на 84% к 2019 году, после открытия офлайн-точек каждый четвертый «весенний» новый клиент сделал повторный заказ, каждый седьмой — два заказа или более.

Перенос рутинных покупок в онлайн: в каждом втором «летнем» заказе «весенних» новых покупателей есть товары повседневного спроса.

Рост корзины онлайн-покупок: клиенты объединяют в заказах разные категории товаров и покупают больше, чем прежде. В связи с этим темп роста абсолютного числа заказов во II квартале до 14,6 млн (+132%) несколько ниже, чем темп роста оборота.

Рост в регионах за счет экспансии логистической инфраструктуры: самыми быстрорастущими городами во II квартале стали Новосибирск (+293%), Воронеж (+250%) и Краснодар (+235%). Региональные продажи формируют уже более 55% оборота Ozon.

Рост числа повторных покупок: перенося рутинные покупки в онлайн, россияне чаще интересуются дополнительными продуктами, чтобы получить больше выгоды. В июне в топ самых популярных товаров вошла Ozon.Card с кэшбэком, к концу II квартала суммарно было выдано 175 тысяч карт.

Высокий уровень сервиса на пике спроса: даже в условиях повышенного спроса развитие инфраструктуры и технологической базы для эффективного управления логистикой позволило доставлять вовремя 93% посылок в апреле и 96% в июне.