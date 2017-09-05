Интернет-покупателей возьмут под защиту

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей.

«Я утвердил специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Это работа, напомню, у нас осуществляется на основе закона о защите прав потребителей. Закон этот старый, его принимали еще в 90-е годы, до этого закона действовали типовые правила еще в советское время, но за 25 лет его существования в него внесено более 230 поправок. Новые нормативные акты уже принимаются на правительственном уровне, особенно в финансовой сфере, телекоммуникаций, жилищно-коммунальном хозяйстве. Скажем прямо, все это порождает противоречивую правоприменительную практику, оставляет всякого рода лазейки для нарушений. В итоге люди просто сталкиваются с мошенничеством и с утратой имущества и с целым рядом иных правонарушений», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

В качестве приоритетных направлений Стратегии определены следующие:

обеспечение защиты населения как потребителей;

защита потребительских прав социально уязвимых групп населения;

стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и запросы потребителей;

развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор при более низких ценах;

содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей.

Документом планируется обеспечить защиту потребителей в сфере электронной торговли на уровне, сравнимом c другими формам торговли. Также предполагается, что доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с их участием к 2030 году должна достигнуть 50%. Кроме того, к указанной дате ожидается, что в каждом регионе стране будет действовать программа по защите прав потребителей.