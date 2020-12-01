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Интернет-продажи спортивных товаров выросли в 10 раз по отношению к прошлому году

Период долгой самоизоляции безусловно затронул все сферы бизнеса без исключения и кардинально изменил привычки покупателей и рынок в целом. Особое значение приобрела онлайн торговля и доставка товаров на дом. Большая часть потребителей делала покупки онлайн, а длительный период ограничительных мер и закрытие фитнес-центров на некоторое время в 2020 году превратили онлайн-рынок спортивных товаров в один из самых быстро растущих.

По данным аналитиков OFD.ru, онлайн продажи спортивных товаров показали значительный рост уже в марте этого года, который только усиливался в течение следующих месяцев, достигая 1000-1300% в апреле и мае к прошлому году.

Особенно популярными у россиян для домашних тренировок стали следующие категории товаров: гантели, коврики для йоги и фитнеса, эспандеры и беговые дорожки. Продажи гантелей в апреле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли в 17 раз. Рост продаж ковриков для йоги и фитнеса к апрелю и маю выросли в 5 раз, продажи беговых дорожек — в 10 раз по отношению к апрелю прошлого года, а популярность эспандеров увеличилась в 13 раз.

«Мы видим, как в целом период пандемии и изоляции стали причиной динамичного роста e-commerce в 2020 году. Закрытие спортивных площадок, фитнес-центров подтолкнуло россиян заниматься спортом дома и за последние 10 месяцев рынок онлайн-продаж спорттоваров демонстрирует постоянный и значительный рост. Также можно отметить два периода наибольшего прироста — это март/апрель и сентябрь/октябрь 2020 года», — комментирует Артём Залесский, директор департамента аналитики и управления данными OFD.ru.

OFD.ru имеет возможность собирать и анализировать данные с охватом до 65% торговых точек, зарегистрированных в PФ, являясь одним из крупнейших в России операторов фискальных данных и имея партнерские отношения с другими игроками рынка.

Автор: Анна
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