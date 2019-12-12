+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Интернет-ритейлеры пригрозили отказом от распродаж

Интернет-торговля пригрозила отказом от проведения распродаж в ответ на введение регулирования акций, сообщают «Известия». Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ретейлеров) направила главе комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.

Законопроект о распродажах предполагает, что розница, проводя распродажи, будет следовать более строгим правилам. Так, торговцы должны указывать точные сроки акции, которые сегодня могут и не анонсироваться, а также причины ее проведения: возможно, речь идет о товарах, которые уже были в употреблении или имеют брак. Также магазинам следует сообщать исходную цену товара (среднюю стоимость продукции за последние шесть месяцев) и именно с нее делать скидку. Розница должна указывать и специальные условия, при которых потребители могут получить дисконт. По словам депутата, сложившаяся правовая неопределенность допускает злоупотребления и широко используется недобросовестными торговцами для увеличения продаж и получения дополнительной выручки, вводя потребителей в заблуждение.

В АКИТ раскритиковали норму относительно мониторинга цен, который придется проводить торговым сетям в случае принятия законопроекта. Сейчас в Интернете существуют сервисы, позволяющие ретроспективно изучать стоимость товаров в онлайн-магазинах. Так, любой покупатель может получить достаточно информации перед покупкой. Как говорится в письме, появление новой обязанности предоставлять среднюю цену за предшествующие шесть месяцев станет вмешательством в рыночное ценообразование, что повлечет за собой усложнение бизнес-процессов, и предприятия столкнутся с дополнительными расходами на адаптацию программного обеспечения, увеличение персонала.

В АКИТ добавили, что вопросы, которые предложено регулировать в законопроекте, уже охвачены законом о защите прав потребителей. Депутатский проект не усиливает гарантии потребителей, а усложняет жизнь торговцев. В случае с дистанционной торговлей его нормы просто невыполнимы, подчеркнули в ассоциации. «Введение таких требований с большой долей вероятности повлечет отказ торговли от проведения распродаж, что негативно отразится на уровне цен и инфляции», — говорится в письме АКИТ.

Ничего серьезного за заявлениями интернет-торговли не стоит, заявил депутат Олег Лебедев. Он уверен: компании не готовы терять свою выгоду. Парламентарий подчеркнул, покупатели должны четко ориентироваться в ценах на товары и размерах скидок, а защита потребителей — это мировая практика.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 января / Комментарии
Снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет стоить экономике 81 млрд рублей

Снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет стоить экономике 81 млрд рублей

По данным Высшей школы экономики, российская экономика потеряет 81 млрд руб. в следующие 3 года из-за снижения порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа до €200. В 2019 году порог сократился до €500 в месяц, с превышения полагалось заплатить пошлину 30%, но не менее €4 за 1 кг.

далее →

9 января / Комментарии
Какие законы вступили в силу с 1 января 2020 года

Какие законы вступили в силу с 1 января 2020 года

С начала 2020 года в России начали действовать новые федеральные законы и правила. Часть из них посвящена социальным вопросам, а некоторые касаются потребительского рынка и налоговой системы. Госдума РФ представила подборку самых важных законов, которые вступают в силу.​​​​​​​

далее →

12 декабря 2019 / Комментарии
Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Минфина Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из-за рубежа.

далее →

4 декабря 2019 / Комментарии
В России легализована онлайн-продажа ювелирных украшений

В России легализована онлайн-продажа ювелирных украшений

Правительство РФ легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

далее →

12 ноября 2019 / Комментарии
Роскачество проверит российские интернет-магазины на стандарт качества

Роскачество проверит российские интернет-магазины на стандарт качества

Центр цифровой экспертизы Роскачества создает платформу экспертного и общественного мониторинга качества сервиса интернет-магазинов. Пилотный проект будет запущен уже в ноябре. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!