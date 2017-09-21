Интернет-ритейлеры смогут продавать алкоголь только в 2021 году

Минфин подготовил новую версию законопроекта, разрешающего продажу алкоголя в Интернете. Обновленный вариант документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Министерство, в частности, отказалось от поэтапной легализации онлайн-торговли. Сперва планировалось, что с января 2018 года будет разрешена продажа в Интернете пива, медовухи и марочных вин, а с января 2019-го — уже и крепкого алкоголя. Теперь Минфин предлагает разрешить со следующего года торговлю в Рунете любым алкоголем независимо от крепости напитка.

При этом чиновники готовы пойти навстречу онлайн-продавцам пива, сидра, медовухи и пуаре — они по замыслу чиновников смогут торговать этими напитками без специальной лицензии на интернет-продажу алкоголя (в офлайне на продажу этих напитков лицензия также не требуется). Таких продавцов внесут в специальный реестр, вести который будет Росалкогольрегулирование.

Однако, как следует из обновленного законопроекта, круг онлайн-продавцов на первом этапе будет сужен. Право на интернет-торговлю алкоголем в первые четыре года будет только у действующих производителей алкоголя и оптовиков. Как сказано в законопроекте, «лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и (или) розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — иными словами, ритейлеры и рестораторы — смогут продавать спиртное через Интернет лишь с 1 января 2021 года.

В пресс-службе Минфина появившуюся отсрочку для ритейлеров и рестораторов объясняют их большим количеством: сначала механизм интернет-торговли протестируют на производителях и оптовиках, а потом распространят «на более широкий круг».