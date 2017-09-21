+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Интернет-ритейлеры смогут продавать алкоголь только в 2021 году

Минфин подготовил новую версию законопроекта, разрешающего продажу алкоголя в Интернете. Обновленный вариант документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Министерство, в частности, отказалось от поэтапной легализации онлайн-торговли. Сперва планировалось, что с января 2018 года будет разрешена продажа в Интернете пива, медовухи и марочных вин, а с января 2019-го — уже и крепкого алкоголя. Теперь Минфин предлагает разрешить со следующего года торговлю в Рунете любым алкоголем независимо от крепости напитка.

При этом чиновники готовы пойти навстречу онлайн-продавцам пива, сидра, медовухи и пуаре — они по замыслу чиновников смогут торговать этими напитками без специальной лицензии на интернет-продажу алкоголя (в офлайне на продажу этих напитков лицензия также не требуется). Таких продавцов внесут в специальный реестр, вести который будет Росалкогольрегулирование.

Однако, как следует из обновленного законопроекта, круг онлайн-продавцов на первом этапе будет сужен. Право на интернет-торговлю алкоголем в первые четыре года будет только у действующих производителей алкоголя и оптовиков. Как сказано в законопроекте, «лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и (или) розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — иными словами, ритейлеры и рестораторы — смогут продавать спиртное через Интернет лишь с 1 января 2021 года.

В пресс-службе Минфина появившуюся отсрочку для ритейлеров и рестораторов объясняют их большим количеством: сначала механизм интернет-торговли протестируют на производителях и оптовиках, а потом распространят «на более широкий круг».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 сентября / Комментарии
Роскомнадзор поддержал введение НДС для зарубежных интернет-магазинов

Роскомнадзор поддержал введение НДС для зарубежных интернет-магазинов

Глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал идею введение НДС для зарубежных интернет-магазинов. Свое мнение он обосновал тем, что отечественные и иностранные ритейлеры должны быть в равных условиях.

далее →

19 сентября / Комментарии
Лекарства пустили в сеть

Лекарства пустили в сеть

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, разрешающий дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами, сообщается на сайте российского кабинета министров.

далее →

18 сентября / Комментарии
ФАС обсудит с участниками рынка введение НДС для иностранных интернет-магазинов

ФАС обсудит с участниками рынка введение НДС для иностранных интернет-магазинов

2 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на заседании рабочей группы рассмотрит введение НДС в отношении AliExpress, Amazon, eBay и других.

далее →

15 сентября / Комментарии
АКИТ предлагает блокировать иностранные интернет-магазины, которые не будут платить НДС

АКИТ предлагает блокировать иностранные интернет-магазины, которые не будут платить НДС

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации». Организация считает нужным блокировать сайты иностранных онлайн-магазинов, которые не будут платить НДС на сделки с россиянами по аналогии с «налогом на Google».

далее →

12 сентября / Комментарии
Онлайн-магазины с ценными бумагами попадут под регулирование

Онлайн-магазины с ценными бумагами попадут под регулирование

Центробанк расширит понятие дилерской деятельности и включит в неё онлайн-магазины с ценными бумагами и площадки для торговли опционами. ЦБ планирует допускать к продаже производных инструментов — опционов, форвардов, свопов со всеми видами базовых активов и других ценных бумаг — только лицензированные площадки.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!