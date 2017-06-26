Интернет-торговлю алкоголем могут запустить с 1 июля

Интернет-торговля алкоголем в России может быть запущена после 1 июля, если Госдума успеет принять в весеннюю сессию поправки в законодательство о внесудебной блокировке сайтов. Об этом сообщил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.

«Мы создаем специальную зону ЕГАИС, имена сайтов из этой зоны может выдавать только Росалкогольрегулирование, соответственно иные сайты, которые будут вне зоны ЕГАИС, должны будут подлежать автоматической блокировке», — пояснил он, добавив, что на один интернет-адрес будет выдана одна лицензия на дистанционные продажи спиртного.

Предполагается, что до 1 июля следующего года тестовые торги алкоголем через интернет могут пройти на отечественном вине с защищенными географическим наименованием и защищенным местом происхождения, а также на пиве, сообщал в середине мая руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. С июля 2018 года в случае успеха «пилота» торговлю распространят на весь алкоголь.

При этом будут действовать ограничения, в том числе по времени (продажа до 23 часов по местному времени, при условии, что к этому сроку товар уже будет доставлен) и по возрасту (курьер будет проверять его по паспорту при доставке).