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Интернет впервые стал лидером по объему рекламы

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок рекламы с января по июнь 2018 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 219 млрд рублей.

В первом полугодии объем интернет-рекламы увеличился на 21%, до 90,5-91,5 млрд рублей, в то время как объем ТВ-рекламы вырос на 13%, до 90-91 млрд рублей, что позволяет говорить о том, что интернет вышел на первое место по объему рекламы в России.

Сергей Веселов, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР^

«Интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент по объему рекламы. Это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым, учитывая динамику ТВ (13%) и интернета (21%). При этом позиции эти двух медиа сегментов достаточно близки — каждый из них на рекламном рынке имеет долю несколько больше 41%.

Рекордную динамику 46% за полугодие показали нишевые телевизионные каналы. Они опережают по этому показателю и digital video интернет в целом. Основным фактором здесь, на мой взгляд, стало применение новых технологий при продаже рекламы, и новых технологий в измерении аудитории. В частности, использование так называемого канала Единого канала дало весьма впечатляющий эффект. „Сквозное“ размещение одних и тех же рекламных блоков на большом количестве относительно небольших телеканалов вместе с возможностью измерения их суммарной аудитории создали фактически новый очень востребованный медийный ресурс, сопоставимый с показателями самых крупных телеканалов в стране».

Радиосегмент показал рост на 2%, наружная реклама — на 1%. Пресса сохранила отрицательную динамику (-9%). Бюджеты газет упали на 11%, журналов — на 8%. Наружная, indoor-реклама и реклама в кинотеатрах прибавили в районе 3-4%.

Автор: Анна
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