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Intersport закрыла в России последние магазины

ООО «Иохастон», которое развивало в России сети по продаже спортивной обуви Intersport и The Athlete’s Foot начало процесс ликвидации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Обе сети специализировались на продаже спортивной одежды известных марок — Nike, Puma, Asics, Adidas.

По данным источника газеты, магазины Intersport перестали работать с начала 2019 г. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтвердил, что в декабре ритейлер распродавал оставшиеся товары. Сеть насчитывала 26 собственных и франчайзинговых магазинов.

В последнее время компания испытывала финансовые сложности. По данным Kartoteka.ru к «Иохастон» предъявлено восемь исков практически на 74 млн руб. в основном от поставщиков, включая ООО «Найк», ООО «Пума-рус» и ООО «Асикс-рус».

Как отмечает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько, Intersport всегда было тяжело развиваться в России из-за конкуренции. Сейчас речь идет как минимум о прекращении развития торговой марки. «Из-за сильных колебаний курса рубля сейчас сложно найти желающих работать с европейскими франшизами, слишком большие риски», — считает эксперт.

Товарный знак Intersport принадлежит швейцарской Intersport International Corporation, поэтому Михаил Бурмистров не исключает возможности возвращения ритейлера в Россию самостоятельно либо с другими партнерами.

Швейцарская сеть Intersport насчитывает более 5,3 тыс. магазинов в 39 странах с годовым оборотом €115 млрд (по итогам 2017 года). В России первые магазины появились в 2004 году.

Автор: Анна
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