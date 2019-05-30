Интим-магазины уходят в онлайн

Товары для взрослых стали в 1,5−2 раза чаще продаваться в интернете, при этом количество онлайн-точек в разных городах уменьшается, сообщает «Коммерсант».

Больше всего магазинов закрылось в Казани (47,2%), меньше всего — в Волгограде (3,6%). Положительная динамика наблюдается только в одном городе — Ростов-на-Дону, там количество секс-шопов за два года выросло на 14,3%.

Вместе с тем крупные игроки на онлайн-рынке вроде Ozon, «Юлмарта», AliExpress, Wildberries чувствуют повышение интереса к подобным товарам. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Как отмечается, покупатели активизируются ближе к осени-зиме, тогда как весной и летом популярнее товары из категории спорт и отдых. Своеобразные резкие всплески приходятся также на гендерные праздники, особенно 14 февраля, на День Святого Валентина.

Представители интернет-магазинов считают, что многим потребителям удобнее совершать такие деликатные покупки в онлайне, потому что весь путь от выбора товаров до оформления заказа клиент проходит самостоятельно: может спокойно подобрать интересующую позицию дома, а не спрашивать у продавцов.

По данным «Infoline-Аналитики», оборот товаров для взрослых в прошлом году превысил 50 млрд руб., а доля онлайн-продаж − 35%. Спрос на интим-товары растет примерно на 50% в год. К примеру, на AliExpress они входят в топ-10 самых продаваемых.

По оценкам «Infoline-Аналитики», в течение полутора лет может закрыться еще половина магазинов, эффективными останутся объекты преимущественно в местах с очень большим трафиком или крупные сетевые игроки. При этом онлайн-ритейлерам, которые специализируются только на взрослых товарах, будет сложно конкурировать с теми же универсальными игроками AliExpress, Wildberries, Ozon и «Юлмарт», которые уже присутствуют и активно развиваются в сегменте.