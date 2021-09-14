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Intuit покупает сервис Mailchimp за $12 млрд

Технологическая платформа Intuit, которой принадлежат сервисы TurboTax, QuickBooks, Mint и Credit Karma, договорилась о покупке Mailchimp. Сумма сделки составит примерно $12 млрд наличными и акциями, говорится на сайте компании.

Ранее Bloomberg сообщал, что стартап оценили в $10 млрд. Mailchimp вырос из агентства веб-дизайна Rocket Science Group, основанного Беном Чеснатом и Дэном Курциусом. Сервис предлагает ряд решений для digital-маркетинга, в том числе размещение рекламы в соцсетях, CRM, создание лендинговых страниц и сайтов, автоматизацию рассылок и другие продукты.

Intuit намерен встроить Mailchimp в свою экосистему финансовых продуктов, тем самым расширив набор услуг для малого и среднего бизнеса. Как заявляет компания, ее цель — стать экспертной платформой на базе искусственного интеллекта. Согласно недавно принятой стратегии Big Bets, Intuit будет драйвить рост небольших компаний, а также выводить малый бизнес на новый уровень.

Благодаря покупке Mailchimp платформа сможет предложить клиентам сервисы на любой случай — для вывода бизнеса в онлайн, продвижения, работы с клиентами, сбора аналитики, привлечения капитала, расчетов с сотрудниками, оптимизации финансов и бизнес-процессов.

Предполагается, что Mailchimp будет работать в связке с QuickBooks, помогая клиентам наращивать, привлекать и удерживать аудиторию. Охват Mailchimp составляет 13 млн пользователей, база платящих клиентов — 800 тыс. человек, половина которых приходится на США.

Автор: Анна
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