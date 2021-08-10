Inventive Retail Group приобрёл монобрендовый магазин Xiaomi

Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежат сети монобрендовых магазинов re:Store, Samsung, Nike, Lego и другие, приобрела продавца техники китайского производителя Xiaomi, онлайн-магазин «Румиком», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя группы Людмилу Семушину. В «Румикоме» сделку подтвердили, представитель Xiaomi также в курсе сделки.

Семушина отметила, что IRG впервые купила готовый магазин — ранее предпочитала самостоятельно строить офлайн- и онлайн-магазины, исключением стала сеть Samsung, купленная в 2012 году.

По условиям сделки IRG перейдет доменное имя, права на интеллектуальную собственность, товарный склад, клиентскую базу и аккаунты «Румиком» в социальных сетях. Финансовые показатели Digmi Group — продавца «Румикома» и сумма сделки не раскрываются. По оценке источника издания, выручка «Румикома» в 2020 году составила около 1,2 млрд руб.

С 2020 года IRG сама развивает сеть монобрендовых магазинов Xiaоmi, сейчас ей принадлежит 17 торговых точек, а также управляет одним из фирменных интернет-магазинов Xiaomi. «В первую очередь нас интересует бренд „Румиком“, а также его сложившаяся клиентская база — число его зарегистрированных покупателей превышает 400 тыс., а ежемесячная аудитория посетителей — более 1 млн», — рассказала Семушина.

В июне Xiaomi обогнала Samsung and Apple и стала самым продаваемым брендом смартфонов в мире, пишет CNBC со ссылкой на данные Counterpoint. В России бренд также в лидерах по продажам: во втором квартале Xiaomi «устойчиво занимает первое место на рынке», свидетельствуют данные Canalys.