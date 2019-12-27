Inventive Retail Group запустила новый бизнес по развитию интернет-продаж для сторонних брендов

Inventive Retail Group (IRG), в которую входят сети магазинов re:Store, Samsung, Nike и др., создала новую компанию — Inventive eCommerce. Она будет оказывать услуги по развитию интернет-магазинов и страниц на маркетплейсах для сторонних брендов. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компании.

Inventive eCommerce планирует управлять интернет-магазинами и страницами брендов на маркетплейсах. Кроме того, компания будет заниматься закупками, поставками и услугами фулфилмента (весь комплекс операций, связанных с продажей товара покупателю, от оформления заказа до вручения покупки), а также отвечать за клиентский сервис и предоставлять финансовые услуги. По словам президента IRG Тихона Смыкова, в ближайшие годы компания планирует собрать портфель из 20 онлайн-проектов.

Первым клиентом компании стала китайская Lenovo. До конца I квартала 2020 г. бренд планируется вывести на площадки «Беру» и Ozon. Гендиректор российского представительства Lenovo Александр Катаев подтвердил эту информацию. Он отметил, что Lenovo нужны дополнительные площадки для продаж на фоне роста рынка: онлайн-продажи ноутбуков увеличиваются год к году на 30–35%. Компания, по словам Катаева, также ведет переговоры о выходе на российский AliExpress.

Онлайн-продажами и маркетплейсами интересуются и другие участники рынка, пишет «Коммерсантъ». О планах открыть собственный маркетплейс на базе официального онлайн-магазина изданию сообщили в российском Acer. Представитель Asus рассказал, что в 2018-м компания начала поддерживать бренд-зону на «Яндекс.Маркете», а с января 2020 г. вышла на AliExpress. Сейчас бренд ведет переговоры с другими площадками.