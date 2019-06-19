Inventive Retail Group запустила услугу лизинга компьютерной и офисной техники

Inventive Retail Group, в которую входят сети магазинов re:Store, Samsung, Lego, Nike и др., выходит на новый для себя рынок — лизинга техники. Об этом говорится в сообщении компании.

Этим направлением займется новая компания — Inventive DLM. Она предоставит другим компаниям в лизинг мобильные устройства, компьютерную и офисную технику, а также будет управлять их IT-инфраструктурой, поставлять программное обеспечение. То есть оказывать DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис).

Речь идет о лизинге смартфонов и планшетов Apple, Samsung и др., компьютеров и ноутбуков HP, Lenovo, Dell, офисной техники и проч., перечисляет Семушина. За эти услуги партнеры будут платить ежемесячный взнос.

«Управление жизненным циклом мобильных устройств позволит минимизировать издержки на корпоративную технику, перевести закупки рабочих устройств из капитальных затрат в операционные расходы. Не смотря на то, что у многих организаций уже выстроены отношения с поставщиками „железа“, как для крупных компаний, так и для представителей среднего и малого бизнеса, очень важно иметь возможность уйти от единовременных расходов, использовав лизинговое финансирование. Зачастую, это вопрос выживания», — говорит президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.

Ранее компания МТС запустила продажу смартфонов «по подписке». Схема предполагает, что клиент получает устройство во временное пользование, каждый месяц погашая определенную сумму. По истечении срока он может оставить гаджет себе или обменять на новую модель (с доплатой).