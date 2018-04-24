Inventive Retail закрывает магазины Leap и Rookie

Розничная группа Inventive Retail Group больше не будет развивать сети спортивной одежды Leap и товаров для детей Rookie — вместо них заработают более успешные магазины Street Beat, сообщают «Ведомости».

Inventive Retail управляет рядом магазинов, среди которых Re:Store, Samsung, Lego, Nike, UNOde50; также компания владеет франшизой на развитие сети Rookie. Именно бренды, не связанные с электроникой, обеспечивали прирост числа покупок.

Целевая аудитория Rookie — дети 4–15 лет; здесь можно купить вещи от Nike, Jordan и Converse для детей и подростков. Теперь четыре магазина Rookie будут переделаны в Street Beat Kids. Два мультибрендовых магазина спортивной одежды и обуви Leap, открывшиеся в 2017 г., заменят Street Beat Sport.

Выручка сетей Leap и Rookie оказалась ниже ожидаемой, рассказала «Ведомостям» представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. Эти бренды — новые, их узнаваемость недостаточно быстро росла, отметила она.

По данным компании, продажи Street Beat в 2017 г. выросли на 21%. Выручка Inventive Retail Group составила 54,6 млрд руб.