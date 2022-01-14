Инвестиции в складскую недвижимость России достигли исторического максимума в 2021 году

Международная консалтинговая компания JLL подвела итоги года на рынке инвестиций в недвижимость России. В 2021 году зафиксирован рекордный за 20-летнюю историю наблюдений объем инвестиционных сделок в складской недвижимости. Общий объем вложений в данный сегмент рынка составил 1,2 млрд долл., что на 60% превышает показатель предыдущего года. Более половины инвестиционных складских сделок были совершены в четвертом квартале 2021 года.

Основные выводы:

Общий объем инвестиционных сделок в недвижимости обновил 8-летний максимум;

Доля складов достигла рекордных 23% в общем объеме транзакций в России;

Драйвер роста — Санкт-Петербург, где инвестиции увеличились в 2,6 раза.

Источник: JLL

Суммарный объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам 2021 года составил 5,4 млрд долл., что на 30% выше результата 2020 года (4,2 млрд долл.). Это является рекордным показателем с 2013 года. Доля складского сегмента достигла рекордных для себя 23%, больший интерес в последний год инвесторы проявляли к площадкам под жилую застройку, на долю которых пришлось 47% против 36% годом ранее.

Источник: JLL

Традиционно высокая активность наблюдалась в последнем квартале, когда было закрыто сделок на 2,3 млрд долл.; это максимум с 4-го квартала 2013 года.

Источник: JLL

«В последние месяцы 2021 года финализировались достигнутые ранее договоренности, что и привело к столь высоким показателям 4-го квартала. В то же время нельзя не отметить влияние изменившейся монетарной политики Центрального Банка России на будущую инвестиционную активность. На фоне растущей инфляции ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку, которая к концу декабря достигла 8,5%, что является максимальным значением с октября 2017 года. В первой половине 2022 года можно ожидать ее дальнейшего увеличения. В связи с ростом стоимости заемного финансирования мы ожидаем некоторого снижения инвестиционной активности в секторе недвижимости в среднесрочном периоде. По нашим прогнозам, в 2022 году объем инвестиционных сделок сократится и составит 4-4,5 млрд долл.». Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL.

В 4-м квартале 2021 года наблюдался рост ставок капитализации во всех сегментах недвижимости. На данный момент ориентиром для рынка, по оценке экспертов JLL, являются ставки капитализации в Москве в диапазонах 10-11,25% для складов, 9-10,5% для офисов, 9,75-11% для торговых центров; в Санкт-Петербурге — 10,25-11,75% для складов, 9,5-11,5% для офисов, 10,25-12% для торговых центров.

Стоит отметить, что основной рост инвестиционного рынка в прошедшем году наблюдался за счет большого количества сделок в Санкт-Петербурге. Так, по сравнению с 2020 годом, объем инвестиционных сделок в сегменте недвижимости Северной столицы в 2021 году вырос в 2,6 раза и составил 1,8 млрд долл. В Москве показатель вырос лишь на 8% и составил 3,3 млрд долл.

Источник: JLL

Доля международных инвесторов в общем объеме транзакций сохраняется на низком уровне, однако в 4-м квартале 2021 году за счет закрытия нескольких сделок увеличилась до 8%. В 2022 году мы ожидаем сохранения основного потока инвестиций за счет российского капитала, тогда как доля сделок с участием зарубежных игроков будет на уровне 5-7%.