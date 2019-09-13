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Инвестор Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon

Инвестор Леонид Богуславский вышел из уставного капитала Ozon Holdings Ltd. Как пишет газета «Коммерсантъ», он продал свой пакет основным акционерам онлайн-магазина — Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система».

«Я был инвестор-акционер и член совета директоров Ozon 19 лет... Было хорошее предложение на выкуп нашего пакета акций, и мы довольны сделкой, так как заработали на вложенный капитал. Ozon — быстрорастущая и большая компания с хорошими перспективами. Однако 19 лет — очень большой срок для инвестора», — заявил изданию бизнесмен.

Перед выходом из Ozon Леонид Богуславский владел около 8% компании. Он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., говорит источник газеты. Таким образом, весь пакет бизнесмена мог стоить около 3,2 млрд руб.

Ozon — один из крупнейших в России интернет-ритейлеров. По собственным данным, продажи компании в 2018 году выросли на 73%, до 42,5 млрд рублей.

Автор: Анна
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