ИнвойсБокс

Сегодня во многие интернет-компании приходит понимание, что продажа товаров и услуг корпоративным клиентам существенно расширяет рынок сбыта. Однако для увеличения объема продаж одного желания недостаточно, ведь необходимо позаботиться и о правильной организации процесса.

Многие компании не торопятся запускать корпоративные продажи в силу нескольких причин, одна из которых — необходимость введения такого метода приема платежей, как оплата по счету. Если автоматизация платежей от физических лиц не требует усилий от продавца, то расчеты с юридическими лицами — это дополнительная нагрузка на бухгалтерию: процесс выставления счета, ведение соответствующего документооборота, сверка расчетов с контрагентами, контроль своевременного поступления оплаты и дополнительное взаимодействие с клиентами. А в крупных организациях помимо перечисленных задач добавляются процедуры по обеспечению безопасности, которые не позволяют без проверки и сбора документов заводить новых контрагентов во внутреннюю систему учета, используемую в компании. Получается, что в подобной ситуации развитие бизнеса ограничено не конкурентной борьбой на рынке или государственными механизмами, а проблемами административного характера внутри самой организации.

Тем не менее, выход есть — нанять профессионального агента, который полностью возьмет на себя неудобный функционал, и вынести за пределы предприятия дополнительную нагрузку, связанную с организацией расчетов с юридическими лицами.

На первый взгляд, передача B2B-расчетов в другую компанию кажется рискованной: вдруг клиентов «уведут» или с деньгами что-то не так, а потребуется еще и платить комиссию за аутсорсинг? Но тут стоит вспомнить, что расчеты с физическими лицами также происходят через посредников — карточные платежные системы, которые взимают комиссию. А обезопасить организацию от негативных сценариев аутсорсинга корпоративных расчетов и документооборота просто — нанять профессионалов с хорошей репутацией.

На текущий момент на российском рынке самой известной компанией и одним из ведущих профессионалов, предоставляющих сервис агента по расчетам с корпоративными клиентами, является «ИнвойсБокс». Более чем за 11 лет существования компания зарекомендовала себя как надежный партнер.

«ИнвойсБокс» — это агент полного цикла, который обеспечивает предприятиям электронной коммерции полную автоматизацию расчетов с корпоративными клиентами: начиная от оформления счета и контроля поступления оплаты, заканчивая обеспечением документооборота и поддержкой клиентов. Среди полезных опций сервиса можно выделить обещанный платеж — отложенную оплату с рассрочкой до 30-ти дней и программой защиты продавца, гарантирующей 100%-ную оплату всех отгруженных заказов.

«ИнвойсБокс» предлагает клиентам не только автоматизацию расчетов с покупателями, но и готовые решения для ведения интернет-продаж. Уникальным предложением для компаний, осуществляющих международные продажи, является ведение расчетов с покупателями в ЕС и странах ближнего зарубежья; при этом география присутствия сервиса постоянно расширяется.

Несмотря на то, что основные клиенты «ИнвойсБокса» — это крупнейшие отечественные и европейские авиакомпании, услуги компании предоставляются организациям с любым уровнем дохода, осуществляющим и другие виды деятельности. Компания делает упор на достижение реальных результатов и берет вознаграждение, сопоставимое с комиссией от приема платежей по картам. Помимо результативных технологических решений «ИнвойсБокс» предоставляет клиентам консультативную помощь, в основе которой более 11 лет практического опыта и миллионы успешных продаж.

В бизнесе нельзя стоять на месте: любое промедление может оказаться фатальным. «ИнвойсБокс» — это возможность увеличения продаж, которая находится совсем рядом. Нужно только воспользоваться.