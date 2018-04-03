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iPad пойдёт в trade-in

Российские сети магазинов re:Store, Cstore и «М.Видео» запустят программу обмена старых планшетов Apple в обмен на скидку на новые, пишет «Коммерсантъ».

Партнером проекта стала американская компания Belmont, которая также работает с программой trade-in для iPhone в России.

Представитель Inventive Retail Group (управляет сетью re:Store) Людмила Семушина отметила, что ритейлер будет принимать планшеты, начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения.

Уровень скидки будет определяться автоматически при помощи специального ПО, она будет доходить до 35%.

Коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова сообщила, что Cstore будет выдавать скидки также на MacBook, iMac или iPhone. Компания принимает все модели планшетов, начиная с iPad 2, за исключением iPad Pro.

В «М.Видео» в обмен на iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini клиенты смогут получить скидку в размере от 1,5 до 9 тыс. руб. на покупку смартфона или планшета. «М.Видео» сам разработал ПО для оценки, а Belmont выступает в качестве покупателя сданных устройств.

27 марта Apple представила iPad с 9,7-дюймовым экраном. Цена нового iPad составила $329 для всех покупателей и $299 для школ.

Автор: Анна
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