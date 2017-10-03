iPhone 8 vs iPhone X. Динамика спроса и предложений

12 сентября Apple презентовала iPhone 8 и iPhone X, анонсировав старт продаж флагманов в России 29 сентября и 3 ноября соответственно. Эксперты Avito проанализировали динамику спроса (количество запросов контактов продавцов) и предложения на гаджеты с момента их презентации и выяснили, как менялось покупательское поведение россиян в отношении новинок.

Продажи iPhone 8 стартовали в России в рамках «второй волны» — после выхода на рынки США, а также ряда приоритетных европейских и азиатских стран. Напомним, в начале сентября, до презентации, на Avito было опубликовано 45 объявлений с предложением приобрести смартфон сразу после анонса. Авторы многих из них были готовы доставить технику из-за рубежа, преимущественно из Германии и США. Средняя цена на новую модель по предзаказу составила 137,7 тыс. рублей.

После презентации заинтересованность моделью усилилась: выросло количество поисковых запросов. С 12 по 18 сентября пользователи сервиса осуществили поиск по тегам «iphone8», «iphone 8», «айфон8», «айфон 8» 8 347 раз, в то время как на следующей неделе — уже 11 700 раз. Таким образом, рост составил 40,2%. Средняя стоимость iPhone 8 за неделю до старта продаж также увеличилась, хотя и незначительно: с 82,5 тыс. руб. до 82,8 тыс. руб.

Несмотря на рост заинтересованности, реальная готовность к приобретению гаджетов, выражающаяся в количестве запросов контактов продавцов, снизилась — причем сразу на 25%. Скорее всего, это объясняется тем, что по мере приближения даты релиза в России пользователи все чаще предпочитают не осуществлять предзаказ, а дожидаться появления новинки у ритейлеров. Кроме того, снижению спроса способствовала презентация iPhone X: многие поклонники марки отложили покупку до выхода этой модели. Уменьшилось и предложение iPhone 8: на 13,9% на второй неделе по сравнению с первой.

В отличие от iPhone 8, продажи iPhone X стартуют в России одновременно с продажами в других странах. В связи с этим, а также выходом модели на рынок на месяц позже, количество поисковых запросов для iPhone X после презентации оказалось в несколько раз меньше, чем для iPhone 8. Причем по прошествии недели моделью стали интересоваться на 20% меньше. С 12 по 18 сентября пользователи сервиса осуществили поиск по тегам «iphonex», «iphone x», «айфон10», «айфон 10» 4 537 раз, в то время как с 19 по 25 сентября — всего 3 765 раз.

Однако реальная готовность к приобретению флагманской модели и ее предложение, напротив, выросли. Если в первую неделю после презентации на сайте было представлено 143 объявления о продаже по предзаказу, то на следующей уже 237: рост составил более 65%. Спрос увеличился на 96%, т.е. почти в два раза. При этом средняя стоимость iPhone X за две недели снизилась со 128 905 руб. до 106 443 руб.

Динамика поисковых запросов, спроса и предложения на iPhone 8 и iPhone X1

iPhone 8 iPhone X Число поисковых запросов +40,2% -20% Спрос (количество запросов контактов продавцов) -25% +96% Предложение -13,9% +65%

Смартфоны Apple традиционно занимают лидирующие позиции в категории «Телефоны» на Avito. В августе 2017 года на долю iPhone пришлось более 53,2% запросов контактов в разделе.