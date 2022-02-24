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Руководящий состав М.Видео-Эльдорадо претерпел изменения

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает, что Совет директоров ПАО «М.видео» принял решение о назначении Ирины Ивановой на должность директора по организационной трансформации и персоналу Группы М.Видео-Эльдорадо. Ирина приступит к своим обязанностям с 1 марта 2022 года.

Ирина Иванова имеет богатый управленческий опыт в разных сферах и хорошо знакома с бизнесом М.Видео-Эльдорадо, так как работала в компании более 14-ти лет и с 2018 по 2020 г. под руководством генерального директора Группы Энрике Фернандеса возглавляла проект по трансформации и объединению бизнесов М.Видео, Эльдорадо и МедиаМаркт, отвечала за стратегию. Ирина также лидировала старт цифровой трансформации М.Видео-Эльдорадо, в том числе ускоренный переход на модель OneRetail после начала пандемии в 2020 году.

В новой роли г-жа Иванова будет напрямую подчиняться генеральному директору Энрике Фернандесу и курировать все процессы управления персоналом Группы и дальнейшей цифровой трансформации компании для выхода на новый уровень операционной эффективности. Ключевыми фокусами директора по организационной трансформации и персоналу станут поиск и внедрение решений для ускорения трансформации бизнеса и реализации позитивных изменений, совершенствование бизнес-практик и управление изменениями для роста мотивации и вовлечённости персонала и создания клиентоориентированной организации, выстраивание эффективной системы привлечения и управления талантами, а также дальнейшее развитие цифровых компетенций сотрудников и внедрение новых моделей управления результативностью.

Должность директора по персоналу с 1 марта переходит в прямое подчинение Ирины Ивановой. В течение следующего месяца Алина Рыженкова, которая приняла решения продолжить карьеру за пределами компании, будет осуществлять плавную передачу дел.

Гибридная бизнес-модель М.Видео-Эльдорадо подразумевает полную интеграцию онлайн-каналов и традиционных магазинов. Стратегия Группы предполагает дальнейший рост бизнеса и GMV компании при сохранении и совершенствовании операционной эффективности за счет трансформации ритейлера в технологическую компанию и дальнейшего развития платформы OneRetail, в основе которой лежат мобильные решения для розницы и клиентов, и совершенствование бизнес-процессов, построенных на аналитике данных.

«Я рад вновь приветствовать Ирину в нашей команде. Ирина успешно руководила ключевыми бизнес-подразделениями Группы в течение многих лет, что позволило компании достигать высоких результатов и двигаться вперёд. Её сильные лидерские компетенции помогают создавать успешные команды и эффективные процессы. Уверен, что в синергии с HR-командой, вклад которой сейчас крайне важен в повышение эффективности бизнеса, ей удастся добиться успеха на пути к операционной эффективности.

Отдельно от лица Совета Директоров и себя лично я хочу поблагодарить Алину Рыженкову за амбициозные проекты, реализованные командой, трансформацию HR-бренда Группы, удвоение штата ИТ-специалистов и закрытие более 10 000 вакансий в рознице. Компания запустила возможность для сотрудников магазинов работать там, где есть высокая потребность в персонале в рамках Биржи смен, внедрила гибридные форматы работы и коливинги для офисных функций, обновила систему мотивации розницы и разработала и начала реализацию ESG-стратегии. В ближайшее время Алина вместе с Ириной будут сфокусированы на трансформации организационной структуры для повышения эффективности бизнеса».

Генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо Энрике Фернандес.

Биография:

Ирина Иванова имеет более чем 25-летний управленческий опыт. С 1996 по 2006 год занимала должность Supply Chain Manager подразделения Ice Сream & Food компании Nestle в России. С 2004 по 2005 год являлась руководителем проекта по внедрению лучших мировых практик в построении и управлении бизнес-процессами для производственного объединения Nestle в России и единой информационной системы для производственных предприятий и бизнес-подразделений. В 2006 году присоединилась к компании «М.Видео» в роли директора проекта с целью создания функции Supply Chain, в 2008 году возглавила дирекцию по управлению поставками, дистрибуцией и логистикой. В 2014 году в зону ответственности Ирины были переданы дирекции информационных технологий, проектов, а позже — административно-хозяйственная дирекция. В 2015 году назначена на должность операционного директора компании «М.Видео». После присоединения Эльдорадо возглавила процесс трансформации компании и объедения «М.Видео», «Эльдорадо» и МедиаМаркт. С 2018 года в должности операционного директора Группы М.Видео-Эльдорадо отвечала за блок информационных технологий, трансформации, проектов и продуктов, больших данных, а также административно-хозяйственную дирекцию. В 2021 году покинула компанию и до настоящего время лидирует проект в области бизнес образования, сооснователь и генеральный директор PRESENT PERFECT business school.

Имеет степень Executive MBA Государственного университета управления, а также сертификаты бизнес-школы INSEAD по программе Leading Digital Transformation and Innovation и Artificial Intelligence for Business. Окончила программу Executive-коучинг для развития руководителей, топ-команд и организаций Сколково.

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Автор: Elvira
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