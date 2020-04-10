Исследование GfK: Что значит карантин для FMCG-рынка
Исследовательская компания GfK изучила основные изменения в развитии рынка товаров повседневного спроса (FMCG) во время полноценной самоизоляции потребителей с 30 марта по 5 апреля 2020 года.
Аналитика подготовлена на основе индикативных недельных данных потребительской панели GfK Rus за период с 9-й по 14-ю неделю 2020 года.
«На 14-й неделе российский потребитель пытался приспособиться к новым условиям самоизоляции. Вновь стал активно добавлять в свои покупки многочисленные свежие категории, что в меньшей степени характеризовало его поведение на первых кризисных неделях, предшествующих карантину», — рассказывает о трендах рынка Сергей Яшко, коммерческий директор направлений «Потребительская панель» и «Медиа-исследования» компании GfK Rus.
- Кроме этого, на 14 неделе стала заметной трансформация спроса, связанная с переносом внедомашнего потребления в домашние условия. Активно растет домашнее потребление пиццы, снековых категорий, алкогольных и безалкогольных напитков (см. Рис. 1).
- Подрастает потребление колбас, овощей, готового теста, яиц. НО! Отмечается снижение покупок рыбы.
- Сохраняется устойчивый спрос на категории из набора «сопротивление пандемии» (одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства, мясную тушенку и др.).
- Растет потребление сигарет (на 15%) по сравнению с 13-й неделей.
- Наблюдается падение продаж в категориях товаров личной гигиены и красоты.
Ритейл-тренды
Ажиотажный период прошел, и общее снижение затрат на покупки товаров повседневного спроса по сравнению с предыдущей (13-й) неделей составило уже 6%.
Каналы, которые показали прирост к предыдущей неделе, — дискаунтеры (+4% в деньгах), специализированные алкогольные магазины (+ 8%), специализированные продуктовые магазины (+4%) и онлайн торговля (+5%).
Остальные каналы теряют трафик и объемы покупок.
Так, на 14-й неделе покупки в канале дрогери и парфюмерии сократились вполовину (на 47% в денежном выражении) по сравнению с предыдущей 13-й неделей. А если сравнивать с «нулевой» или референсной 9-й неделей, то снижение составило 34% в деньгах.
«В столь драматичном падении оборота в канале дрогери-парфюмерии есть, конечно, влияние сезонного фактора: вторая половина февраля /начало марта — традиционно высокий сезон для товаров для красоты, после которого следует снижение активности и возврат к норме. Но главная причина, все-таки, это самоизоляция и закрытие специализированной торговли. Внимание покупателей направлено на покупку продуктов питания и средств по уходу за домом. Парфюмерия и косметика не являются приоритетными в период, когда люди не выходят из дома», — говорит Виктория Дивитаиа, руководитель ритейл-сектора отдела исследований потребительской панели GfK Rus.
После высоких 11-13 недель, на 14й неделе снизились покупки в формате Гипермаркеты и Сash&Carry. По сравнению с 13-й неделей оборот канала в деньгах снизился на 13%. Объем покупок на 14-й неделе оказался также на 10% хуже, чем на референсной 9-й неделе (с 24 февраля), когда влияния ситуации с коронавирусом еще не ощущалось.
И удивил канал Аптеки: после двухзначных темпов роста продаж в течение 11-13 недель, на 14-й неделе прирост к рефересной (9-й) составил всего 2% в денежном выражении. Видимо, россияне в целом закупились всеми необходимыми медицинскими товарами. Спрос на противовирусные и иммуномоделирующие препараты сохраняется на высоком уровне, но пик пришелся на 12-ю неделю.