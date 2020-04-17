Исследование GfK: Эффект COVID-19. Итоги третьей волны

Россиянам становится сложнее переносить самоизоляцию. По данным еженедельного мониторинга GfK «Эффект COVID-19», до ввода жесткого режима самоизоляции 20% жителей российских городов жаловались, что им сложно переносить ограничения в образе жизни из-за распространения коронавируса, на второй неделе самоизоляции таких было уже 32%.

Трудности текущего периода, а также плохие предчувствия в отношении национальной экономики и собственных финансов не способствуют росту потребительского оптимизма. По данным GfK, в городской России комплексный Индекс потребительских настроений продолжает находиться в красной зоне на уровне 61 пунктов (на 15-й неделе). 47% считают, что сейчас неудачное время для крупных покупок.

Этот релиз подготовлен на основе данных 3-ей волны онлайн-исследования GfK «Эффект COVID-19», проведенной на неделе с 6 по 12 апреля 2020 года. Старт всего исследования состоялся в период с 27 по 30 марта 2020 года, когда был официально объявлен режим самоизоляции. Выборка репрезентативна онлайн-аудитории в городах России с населением 100 тыс +. Цель исследования — мониторинг настроений российских потребителей и изменений в покупательском поведении, а также изучение процесса адаптации к новому укладу жизни.

Снижение Индекса потребительских настроений наблюдается во всех регионах России и затронуты все возрастные страты. Даже всегда оптимистичная молодежь почувствовала всю серьезность ситуации. А ситуация, в целом, меняется каждую неделю, потребители сейчас очень чувствительны к новостям, в лидеры по пессимистичным настроениям выходят то одни возрастные группы и регионы страны, то другие.

Индекс потребительских настроений складывается из оценок потребителями состояния и перспектив национальной экономики и собственных финансов, а также оценок целесообразности крупных покупок. И самое заметное падение сейчас наблюдается в оценках потребителями перспектив национальной экономики на ближайшие 12 месяцев, и, как следствие, растут опасения за собственное материальное положение.

По сравнению с докризисными показателями, Индекс собственного материального состояния потребителей снизился более, чем на четверть (с 90 пунктов в 4м квартале 2019 года до 70 пунктов на 13й неделе и далее до 66 пунктов на 15 неделе 2020 года). 41% опрошенных говорят, что их уже коснулись изменения в зарплате (сокращение, задержка, неоплачиваемый отпуск, увольнение).

Растет обеспокоенность безработицей. На 15-й неделе 37% жителей российских городов отмечали этот пункт в числе своих главных источников для беспокойства. На 13-й неделе было 32%. И рост беспокойства небезоснователен. 27% говорят, что обеспокоены кризисом в компании, в которой они либо их близкие работают (ранее — 24%).

Неудивительно, что на этом фоне есть опасения, что начнут повышаться цены. 55% опрошенных указали рост цен в числе своих самых больших проблем.

Коронавирус остается на втором месте в списке главных проблем россиян. Эпидемией обеспокоены 46% жителей российских городов.

Однако, в третьей волне исследования GfK зафиксировано снижение обеспокоенности из-за коронавируса (50% в 1-ю волну и 52% во 2-ю отмечали коронавирус как беспокоящую проблему).

На второй неделе самоизоляции у жителей российских городов начала накапливаться усталость и растет отвержение опасности. В 1-ю волну исследования 35% опрошенных оценивали вероятность заразиться как низкую, в 3-ю — таких оказалось уже 40%.