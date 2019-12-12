Исследование GfK: итоги Черной пятницы 2019

Исследование GfK показало, что продажи в Черную пятницу с каждым годом обеспечивают все больший прирост продаж бытовой техники и электроники в России. В 2016 рост оборотов в неделю Черной пятницы составлял всего лишь +9% к предыдущей неделе. В период Черной пятницы 2019 года продажи подскочили на треть (+35%). При этом рост среднего чека cоставил 14%.

«Несмотря на скидки, средний чек в неделю Черной пятницы оказался даже больше, чем в предыдущую неделю. Этот рост драйвится более дорогими моделями или даже более дорогими категориями, ради которых потребители и дожидаются Черной пятницы», — комментирует Константин Ростовцев, старший консультант GfK.

По данным GfK, в этом году категории-фавориты среди российских покупателей — стиральные машинки с сушкой (+130% в денежном выражении в неделю ЧП — здесь и далее — по сравнению с предыдущей неделей), автоматические кофемашины (+98%), 4K телевизоры (+83%), роботы-пылесосы (+70%) и игровые ПК (+57%). А абсолютный чемпион по росту — игровые консоли (прирост +445%). Динамика продаж смартфонов не столь высока: +12% в 2018 против +23% в 2019. Но с учетом того, что это крупный сектор, даже относительно скромная динамика означает впечатляющие обороты для ритейлеров.