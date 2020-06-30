Исследование GfK: рынок бытовой техники и электроники остался в плюсе по итогам первых 5 месяцев 2020 года

Аналитическая компания GfK изучила итоги продаж первых пяти месяцев на рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) в России. По данным мониторинга розничных продаж GfK, в целом за период с января по май 2020 года спрос на технику снизился на −1% в штуках. Оборот в рублях вырос на 9%.

Цифры по динамике рынка БТиЭ в России за пять месяцев выглядят достаточно позитивно во многом благодаря мартовскому ажиотажу. Ведь дальше, в апреле, рынок потерял почти треть спроса в штуках по сравнению с апрелем 2019 года, а в деньгах потери составили 19%.

В мае 2020 года рынок БТиЭ вновь вышел в плюс в денежном выражении (на 3%). Но негативная динамика спроса сохранялась: −10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди секторов рынка по итогам периода с января по май 2020 года, в минусе оказались только фототовары (-23% в денежном выражении) и офисная техника (-6%). А самые высокие темпы прироста оборотов продемонстрировали ИТ-товары — главным образом за счет ноутбуков. И это единственный сектор, который не «сдулся» в острый период эпидемии в апреле-мае 2020 года.

Хорошие результаты демонстрирует сектор малой бытовой техники: +17% в денежном выражении по итогам первых пяти месяцев 2020 года. После трудного апреля, в мае сектор стал самым быстрорастущим (+21%). Главные драйверы роста: техника для ухода за полостью рта (+54%), малая климатическая техника (+43), машинки для стрижки (+56), роботы-пылесосы (+86) и вертикальные пылесосы (+47).

Что дальше?

Несмотря на трудный период для рынка техники в апреле-мае этого года, на недельных данных продаж за июнь видно, что спрос постепенно восстанавливается, и рынок возвращается к росту.

В то же время негативные последствия этого периода для экономики, торговли и покупательной способности населения еще будут проявляться, что может сказаться на развитии рынка. Данные еще одного исследования GfK говорят о том, что практически каждое третье домохозяйство испытывает стресс из-за произошедшей или возможной потери работы, что не способствует активным покупкам. Поэтому консервативный прогноз по развитию рынка технических товаров по-прежнему актуален: −7% в штуках и +5% в деньгах по итогам 2020 года.