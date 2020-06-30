+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Исследование GfK: рынок бытовой техники и электроники остался в плюсе по итогам первых 5 месяцев 2020 года

Аналитическая компания GfK изучила итоги продаж первых пяти месяцев на рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) в России. По данным мониторинга розничных продаж GfK, в целом за период с января по май 2020 года спрос на технику снизился на −1% в штуках. Оборот в рублях вырос на 9%.

Цифры по динамике рынка БТиЭ в России за пять месяцев выглядят достаточно позитивно во многом благодаря мартовскому ажиотажу. Ведь дальше, в апреле, рынок потерял почти треть спроса в штуках по сравнению с апрелем 2019 года, а в деньгах потери составили 19%.

В мае 2020 года рынок БТиЭ вновь вышел в плюс в денежном выражении (на 3%). Но негативная динамика спроса сохранялась: −10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди секторов рынка по итогам периода с января по май 2020 года, в минусе оказались только фототовары (-23% в денежном выражении) и офисная техника (-6%). А самые высокие темпы прироста оборотов продемонстрировали ИТ-товары — главным образом за счет ноутбуков. И это единственный сектор, который не «сдулся» в острый период эпидемии в апреле-мае 2020 года.

Хорошие результаты демонстрирует сектор малой бытовой техники: +17% в денежном выражении по итогам первых пяти месяцев 2020 года. После трудного апреля, в мае сектор стал самым быстрорастущим (+21%). Главные драйверы роста: техника для ухода за полостью рта (+54%), малая климатическая техника (+43), машинки для стрижки (+56), роботы-пылесосы (+86) и вертикальные пылесосы (+47).

Что дальше?

Несмотря на трудный период для рынка техники в апреле-мае этого года, на недельных данных продаж за июнь видно, что спрос постепенно восстанавливается, и рынок возвращается к росту.

В то же время негативные последствия этого периода для экономики, торговли и покупательной способности населения еще будут проявляться, что может сказаться на развитии рынка. Данные еще одного исследования GfK говорят о том, что практически каждое третье домохозяйство испытывает стресс из-за произошедшей или возможной потери работы, что не способствует активным покупкам. Поэтому консервативный прогноз по развитию рынка технических товаров по-прежнему актуален: −7% в штуках и +5% в деньгах по итогам 2020 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

29 июня / Комментарии
Связной: какие смартфоны выбирают жители Москвы

Связной: какие смартфоны выбирают жители Москвы

Компания «Связной» изучила спрос на столичном рынке смартфонов после окончания режима самоизоляции. Жители Москвы стали чаще покупать смартфоны в высоком ценовом сегменте, а темпы роста продаж в городе опережают общероссийские показатели.

далее →

26 июня / Комментарии
Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц Москвы

Арбат оказался одной из наиболее пострадавших торговых улиц Москвы

По итогам 2-го квартала 2020 г. доля свободных помещений на Арбате составила 14,3% увеличившись на 4,6 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Данная локация оказалась одной из наиболее пострадавших среди центральных торговых коридоров Москвы.

далее →

25 июня / Комментарии
Татьяна Степанова назначена новым директором по маркетингу «Перекрестка»

Татьяна Степанова назначена новым директором по маркетингу «Перекрестка»

X5 Retail Group назначила Татьяну Степанову директором по маркетингу торговой сети «Перекресток». До недавнего времени она была директором по бренд- и операционному маркетингу в «Пятерочке», также принадлежащей ритейлеру.

далее →

24 июня / Комментарии
ИКЕА возобновляет работу магазинов в Московской области

ИКЕА возобновляет работу магазинов в Московской области

В четверг, 25 июня, для посетителей откроются магазины ИКЕА Химки и ИКЕА Белая Дача. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено. Текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте IKEA.ru.

далее →

24 июня / Комментарии
«Магнит» представил стратегию и цели в области устойчивого развития до 2025 года

«Магнит» представил стратегию и цели в области устойчивого развития до 2025 года

«Магнит» представил стратегию устойчивого развития, в которой выделил пять приоритетных направлений в области устойчивого развития и впервые в российском ритейле взял на себя количественные и качественные обязательства, определив критерии их выполнения к 2025 году.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!