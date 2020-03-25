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Исследование GfK: Тренды рынка кондитерских изделий и снеков

По данным GfK, рынок кондитерских изделий и снеков входит в число самых быстро растущих сегментов рынка FMCG и является единственным сектором на продовольственном рынке, где в 2019 году росло домашнее потребление. И хотя положительная динамика в натуральном выражении сохранялась во всех его сегментах — сахаристых кондитерских изделиях (+4%), шоколадных изделиях (+5%), мучных кондитерских изделиях (+6%) — все же наибольший вклад в рост рынка внесла именно категория снеков.

По своему обороту рынок снеков сопоставим с шоколадными и мучными кондитерскими изделиями и демонстрирует значительный прирост в натуральном (+6%) и в стоимостном выражении (+13%). При этом, расширяется потребление как соленых, так и натуральных снеков. На волне интереса к здоровому образу жизни активно росли продажи снеков нового поколения — варианты для ЗОЖ-потребителей, удобные снеки для индивидуальных перекусов и перекусов в компании. Самыми быстрорастущими сегментами по итогам 2019 были тортильи или кукурузные чипсы (+62%), злаковые/фруктовые батончики (+26%). Крупнейшая категория рынка снеков — картофельные чипсы — выросла на +13% в натуральном выражении.

А вот не столь модные категории — крекеры, семечки и сушеная рыбка/кальмары — подрастеряли свои позиции. Одной из причин снижения их популярности стали изменения в стиле жизни россиян, которые мы наблюдали последние два года: интерес к новым снекам и активный рост потребления вне дома. Но то было до коронавируса.

Вынужденная самоизоляция запустила тренд на рост домашнего потребления, и теперь у целого ряда категорий появились новые возможности для роста, — в том числе и у семечек.

Так, в период кризиса 2014-2015* годов, когда также наблюдалось усиление домашнего потребления, спрос на семечки подскочил на четверть (+25%), а в деньгах категория выросла более чем на треть: (+36%).

По итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом, по данным потребительской панели GfK Rus

Автор: Анна
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