Исследование Google и Ipsos: 21% потребителей начинают закупаться к Новому Году в июне

Принято считать, что сезон новогоднего шоппинга начинается в декабре: как раз в это время магазины наполняются праздничной атрибутикой и подарками. Однако по итогам совместного исследования Google и Ipsos, в 2021 году 21% потребителей начали покупать подарки на Новый Год в июне.

В рамках этого исследования Google и Ipsos изучили поведение потребителей в регионе EMEA, который включает страны Европы (в том числе Россию), Ближнего Востока и Африки. Оно помогло определить ранние поведенческие тренды знание которых поможет брендам успешно встретить сезон новогодних покупок в 2021 году.

Чем раньше, тем лучше

В последние годы сезон новогоднего шоппинга начинается все раньше. По данным Google и Ipsos, 37% потребителей в регионе ЕМЕА отметили, что в 2021 году планируют начать праздничные покупки раньше, чем в 2020. Это, в первую очередь, связано с опытом прошлого года, когда из-за пандемии традиционный шоппинг стал проблемой, в связи с множеством карантинных ограничений.

«Из-за раннего начала новогоднего шоппинга растет и конкуренция среди ритейлеров. Чтобы удовлетворить спрос, им приходится намного раньше запускать праздничные кампании и делать всё, чтобы их бренд первым приходил на ум покупателю, — рассказывает Рут Баллетт, руководитель направления ритейл-маркетинга по региону EMEA в Google. — Они вынуждены адаптировать рекламу под нужды покупателей и искать более эффективные каналы коммуникаций на каждом этапе пути к покупке».

Как сказалась пандемия на новогоднем шоппинге?

Пандемия продолжает оказывать сильное влияние на покупательское поведение и на жизнь всего мира в целом. Многие уже привыкли соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, но есть и более глобальные перемены. Например, потребители теперь больше внимания уделяют тому, где именно они совершают покупки.

Очевидно, что больше всего от последствий Covid-19 страдает малый бизнес, поэтому покупатели по всему миру стараются его поддерживать. Согласно исследованию Google и Ipsos, 56% респондентов в регионе ЕМЕА планируют в этом году совершить больше покупок в небольших местных магазинах.

Пандемия также сказывается и на загруженности онлайн-магазинов, что приводит к задержкам доставки и нехватке товаров, особенно, в праздничный сезон. Именно поэтому покупатели заранее с помощью Google Поиска проверяют наличие товаров. Более того, 49% заявили, что перед онлайн-покупкой они хотят получить подтверждение, что товар есть на складе.

Отложенный спрос и сезон распродаж

Потребители стали иначе распоряжаться своим бюджетом, начали больше экономить, откладывая покупки до более удачного момента, например, до наступления распродаж. Это подтверждается данными Евростата, согласно которым наблюдается заметный рост сбережений европейских домохозяйств. Более того, отчеты о перемещениях пользователей Google показывают, что посещаемость офлайн-магазинов по всему миру постепенно возвращается к уровню, который был до наступления пандемии. Поэтому в 2021 году стоит ожидать довольно бурного эффекта отложенного спроса.

Интересно, что 46% покупателей в регионе ЕМЕА планируют отложить покупку подарков до начала распродаж — это отражено в исследовании Google и Ipsos. Так, например, «Черная пятница» и «Киберпонедельник» становятся все более популярными в России (впервые у нас в стране они были проведены в 2013 году). Чтобы получить максимальную выгоду в этот период, брендам необходимо искать контакт с потребителем буквально везде, а также разработать максимально привлекательные предложения.

О чем важно помнить ритейлерам в преддверии новогодних праздников?

Покупатели уже знают о возможных проблемах предновогоднего сезона — задержка доставки, нехватка товаров, новые ограничения — поэтому ритейлерам критически важно быть с потребителями на связи и сделать весь процесс покупки максимально простым, понятным и удобным. Постоянное обновление информации о количестве оставшегося товара или о сроках доставки поможет потребителям самостоятельно принять решение о покупке. Они будут знать, чего ожидать, а следовательно, не будут разочарованы. А знание ранних трендов в поведении покупателей позволит разработать максимально эффективную тактику работы в столь загруженные предпраздничные недели.