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Исследование: какие вещи россияне покупают на ресейл — маркетплейсах

Oskelly, крупнейшая в России ресейл платформа одежды и аксессуаров сегмента люкс, провела исследование среди российских пользователей сервисов онлайн — шопинга и выяснила, что более 60% россиян знакомы с практикой ресейл и что для них решающий фактор при покупке — размер скидки на предметы гардероба. В опросе компании приняло участие более 2 тыс. человек, исследование проведено на базе сервиса Яндекс.Взгляд.

Ресейл — это перепродажа люксовых вещей: новых с биркой, а также бывших в пользовании в отличном состоянии. Сегодня это одно из самых стремительно развивающихся направлений в индустрии моды, которое за время пандемии получило еще большую популярность. Исследования показывают, что к 2024 году глобальный оборот рынка ресейл-маркетплейсов достигнет 64 млрд. долларов США обгонит по темпам роста «быструю моду».

Для того, чтобы составить портрет российского пользователя ресейл — маркетплейсов, компания Oskelly провела масштабный опрос среди клиентов интернет — магазинов одежды и аксессуаров, и выяснила как часто они пользуются ресейл платформами, какие вещи они там покупают, насколько важен размер скидки и задумывались ли они о вреде для экологии, который наносит производство одежды.

По данным опроса, большинство респондентов чаще пользуются обычными интернет магазинами, чем ресейл — маркетплейсами (65%). 18.6% опрошенных сказали, что постоянно покупают вещи через сайты ресейл и 16.4% ответили, что пользовались ресейл сервисами всего несколько раз. Выбирая между новыми вещами с биркой и б\у в отличном состоянии, 38.1% респондентов отметили, что при покупке им важнее размер скидки, чем то, что она уже была в пользовании. 31.9% участников опроса сказали, что готовы покупать на ресейл — маркетплейсах только новые вещи, 17% сказали, что готовы покупать б\у в отличном состоянии, и 12.3% отметили, что для них ресейл — это возможность приобрести люксовые вещи (б\у) с большой скидкой.

Отвечая на вопрос «сколько вы готовы потратить на предметы гардероба, бывшие в пользовании», подавляющее большинство опрошенных (48.5%) отметили, что для них важно, чтобы скидка была не менее 80% от цены на такую же новую вещь. 20.5% опрошенных готовы покупать б\у люксовые предметы гардероба за 50% от цены на такую же новую, 20.2% сказали, что рассматривают покупку со скидкой 30% и 10.8% готовы приобретать люксовые предметы гардероба б\у с 70% скидкой от цены на такую же новую вещь.

Большинство участников опроса (43.9%) отметили, что им важнее, чтобы вещь, которую они покупают, была из натурального материала, вне зависимости от того какой вред экологии был нанесен при ее производстве. 33.5% респондентов сказали, что они никогда не задумывались о вреде экологии, наносимом индустрией производства одежды, и только 22.6% сказали, что им важен вопрос вреда для экологии и что они покупают только нужные им вещи.

«По сравнению со странами США и Европы, в России практика циркулирующего гардероба и покупки вещей на ресейл платформах только набирает обороты. И на сегодняшний день решающим фактором пока является размер скидки на люксовые вещи, а культура осознанного потребления только начинает закрепляться в сознании российского онлайн — шоппера», — сказал Альберт Осканов, сооснователь и генеральный директор Oskelly. «Но мы видим позитивные тенденции — из-за возможности покупки люксовых вещей в отличном состоянии с хорошей скидкой, люди чаще задумываются о том, как важно стремиться снизить избыточное производство одежды», — завершил он.

Автор: Анна
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