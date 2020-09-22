Исследование ко дню без автомобиля: какой транспорт выбирают россияне в 2020

Всемирный день без автомобиля. В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается отказаться от транспорта, потребляющего топливо. Аналитики Авито исследовали спрос на электротранспорт и выяснили, что с июня по сентябрь 2020 года в России рекордно подскочил спрос на электросамокаты, гироскутеры и другие средства индивидуального передвижения. За время пандемии россияне стали интересоваться их приобретением в 2,2 раза больше, чем в июне-сентябре прошлого года.

В теплое время года в России традиционно растет интерес к приобретению средств индивидуального передвижения. В этом году спрос подстегнула еще и пандемия — передвижение на электросамокатах или гироскутерах помогает сократить использование общественного транспорта и тем самым минимизировать риски заражения. Однако не только страх перед вирусом, но и желание разнообразить свой досуг после карантинных месяцев, подтолкнуло россиян активно скупать электротранспорт. Эксперты Авито выяснили, как изменился спрос на электротранспорт в России летом и в начале осени 2020 года.

Самыми популярными на Авито оказались 4 вида электротранспорта: на первом месте по в запросах пользователей находится электросамокат. Немного реже россияне ищут на платформе гироскутеры и электроскутеры. Четвертое место в поиске электротранспорта заняли моноколеса.

Самые «бестопливные» города России в 2020 году

В период с июня по сентябрь интерес к приобретению средств индивидуального передвижения у россиян подскочил в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Москвичи интересовались электротранспортом в 3,4 раза больше, чем в июне-сентябре прошлого года. В Санкт-Петербурге еще более яркая статистика: по сравнению с прошлым годом жители города стали интересоваться приобретением средств индивидуального передвижения в 4,1 раза больше.

Самый большой рост спроса на средства индивидуального передвижения по сравнению с летом и сентябрем прошлого года наблюдается в Красноярске и Тюмени, жители этих городов стали искать электротранспорт в 4,9 и 4,2 раза больше соответственно. Наименьший скачок спроса наблюдался в июне-сентябре в Волгограде — здесь жители интересовались приобретением средств индивидуального передвижения на 53% чаще, чем в июне-сентябре прошлого года.

Сколько стоит прокатиться «с ветерком»?

Цены на электротранспорт также выросли: по сравнению с летом и сентябрем прошлого года стоимость средств индивидуального передвижения в России выросла на 18% и составила в среднем 10 503 рубля. В период с июня по сентябрь в Москве электротранспорт можно было купить в среднем 12 000 рублей, что дороже на 20%, чем в прошлом году. В Санкт-Петербурге средство индивидуального передвижения стоило еще дороже, чем в столице — 14 500 рублей. Это больше в 2,5 раза, чем летом и в сентябре прошлого года.

Самая высокая средняя цена на средство индивидуального передвижения в июне-сентябре 2020 года была зафиксирована в Ростове-на-Дону. Цена здесь составила 15 900 рублей, что в 2 раза больше, чем летом и в сентябре прошлого года. Дешевле всего электросамокаты и гироскутеры обошлись жителям Волгограда, здесь их можно было приобрести за 6 490 рублей. Цена на электротранспорт здесь упала на 7% с прошлого года.

Когда спрос порождает предложение

Количество объявлений о продаже средств индивидуального передвижения в России также увеличилось. По сравнению периодом с июня по сентябрь прошлого года объявлений стало больше в 2,1 раза. В Москве пользователи разместили на 76% больше объявлений о продаже электротранспорта, чем летом и в начале осени 2019 года. Петербуржцы также стали чаще выставлять объявления о продаже — в 3,3 раза больше, чем в июне-сентябре прошлого года.

Самый большой рост количества объявлений был выявлен в Красноярске и Челябинске. По сравнению с прошлым годом выставлять на продажу средства индивидуального передвижения в этих городах стали больше в 10 и в 9 раз соответственно. Самый незначительный рост количества объявлений наблюдался в Самаре и Волгограде, здесь он составил 8% и 11% соответственно, по сравнению с июнем-сентябрем прошлого года. Единственным городом со значительным падением количества объявлений за год стала Уфа. По сравнению с июнем-сентябрем прошлого года уфимцы выложили на 38% меньше объявлений о продаже средств индивидуального передвижения.