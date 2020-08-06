Исследование: кошки против собак во время карантина

Россияне не теряли зря время дома в карантин, многие из них решились завести домашнее животное. Об этом говорят данные Авито, спрос на «четвероногих» во II квартале 2020 года стал гораздо выше чем до этого. Другой интересный тренд — многие россияне отдают питомцев даром.

Во II квартале 2020 года значительно вырос интерес россиян к домашним животным, выяснили аналитики Авито. Кошек и собак на Авито покупали на 30% чаще, чем в I квартале и на 20% чаще, чем год назад. При этом кошками россияне интересовались гораздо активнее, чем собаками: их покупали на 22% чаще, чем в прошлом году, а собак — всего на 12%.

Как изменились цены на кошек и собак?

На фоне роста спроса на домашних животных, и кошки, и собаки в России подорожали. Во II квартале 2020 года собаки стали стоить на 12% больше, чем в предыдущем квартале и на 20% больше, чем год назад. В среднем на приобретение «ушастого» друга у жителей России уйдет 12 400 руб. В некоторых городах пополнение в семью обойдется дешевле, например, в Барнауле — здесь собаку можно купить в среднем за 5 500 руб. Рекордные показатели средней стоимости зафиксированы в Москве, где собака стоит в среднем 27 600 руб. В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге собаки тоже дороже среднего по России и стоят в среднем 23 700 руб. и 20 000 руб.

Средняя стоимость кошек за год выросла на 35%, а за квартал — на 6%. Динамика цен на них менее активная, чем на собак, стоят они также значительно ниже. Средняя стоимость кошек во II квартале составила 3 800 рублей, однако цены могут отличаться в разных городах значительно. Средняя стоимость цена питомцев в Москве и Санкт-Петербурге цены значительно выше — 9 900 руб. и 8 000 руб. соответственно. Скорее всего в этих городах пользователи продают более дорогие породы кошек.

Собаки даром не достаются

Россияне используют платформу не только, чтобы продавать кошек и собак, многие готовы дарить питомцев. Во II квартале из числа всех кошек, которые нашли хозяев на Авито, 45% россияне получили бесплатно. Среди собак доля подаренных заметно меньше и составляет 35%.

Кошки

Чаще всего кошек во II квартале отдавали в дар в Барнауле — в этом городе доля подаренных кошек составила 50%. На втором месте Тольятти, жителям которого достались бесплатно 48% кошек. Третье место делят Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск и Иркутск. В каждом из этих городов доля подаренных кошек 46%.

Чаще всего россияне во II квартале приобретали и получали в дар беспородных кошек. При покупке они обходились жителям страны в среднем в 423 рубля. За год стоимость беспородных кошек выросла на 14%.

Среди купленных породистых кошек топ-3 самых популярных пород выглядит так: шотландская (средняя цена — 3 026 рублей), британская (средняя цена — 3 117 рублей), мейн-кун (средняя цена — 9 627 рублей). Кошек этих же пород россияне чаще всего бескорыстно отдавали новым хозяевам. На первом месте среди подаренных оказались британские кошки, на втором — шотландские, а на третьем — снова кошки породы мейн-кун.

Собаки

Собак бесплатно получали чаще всего во II квартале жители Воронежа, Нижнего Новгороде и Барнаула. В каждом из этих городов доля подаренных собак от общего числа оказалась на уровне 40%. В дар чаще всего отдавали и принимали больших собак, в первую очередь немецких овчарок, сибирских хаски и лаек.

Во II квартале россияне чаще были готовы приобрести за деньги собак некрупных пород. Первое место в топе наиболее популярных собак для покупки заняли йоркширские терьеры, а третье — той-терьеры. На втором месте при этом оказались немецкие овчарки.