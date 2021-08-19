ЛитРес и Медиалогия определили самую популярную книгу у пользователей соцсетей

Книжный сервис ЛитРес и информационно-аналитическая система мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия провели исследование и узнали, какие литературные бестселлеры пользуются наибольшей популярностью у российских пользователей социальных сетей. Абсолютным лидером по количеству упоминаний стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Следом идут знаменитая эпопея «Война и мир» Льва Толстого и культовая антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла.

Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес составил рейтинг топ-100 книг, исходя из количества проданных экземпляров в сервисе за первое полугодие 2021 года. С помощью системы «Медиалогия» были проанализированы упоминания этих книг в социальных медиа (Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Telegram, Youtube, TikTok, форумах и блогах). На основе полученных данных был составлен рейтинг по упоминаемости бестселлеров в соцмедиа.

Выяснилось, что самым популярным произведением в соцсетях является культовый роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, со дня рождения которого в этом году исполняется 130 лет. Всего с упоминанием легендарного произведения было опубликовано более 243 тыс. сообщений. Второе место — у шедевра не только русской, но и мировой литературы — романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого (194,5 тыс. сообщений). Замыкает тройку лидеров образец антиутопии — «1984» Джорджа Оруэлла (137,5 тыс. сообщений). На четвертом месте — бестселлер американского бизнесмена Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» (99,9 тыс. сообщений). На пятой строчке расположился роман «Идиот» Федора Достоевского (97,3 тыс. сообщений). Интересно, что эта книга по мнению самого автора, наиболее полно выражает его нравственную и философскую позицию.

В топ-10 также вошли фантастический роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, нон-фикшн бестселлер «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, культовый роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, знаменитое произведение «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и мотивационная книга «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского. Интересно, что в лидерах оказалась преимущественно классическая художественная литература, среди которой четыре строчки отдано произведениям отечественных писателей, а три места остались за антиутопиями. При этом нон-фикшн книг несмотря на рост популярности жанра, а их продажи в 2021 году в сервисе ЛитРес выросли на 19%, в рейтинге всего две.

Также, в дополнение к исследованию, ЛитРес провел опрос пользователей, с целью выяснить, откуда они узнают о новых произведениях, доверяют ли книжным рекомендациям в соцсетях и подписаны ли на книжных блогеров. Выяснилось, что 67% респондентов узнают о книжных рекомендациях из соцсетей, 63% — прислушиваются к мнению друзей и знакомых, 52% — доверяют советам книжных сервисов. При этом большинство россиян чаще читают книжные рекомендации в Instagram (60,9%), на втором месте — ВКонтакте (28,3%), на третьем — Telegram (19,6%).

Интересно, что 56% опрошенных в соцсетях предпочитают читать книжные посты друзей, 41% — книжных блогеров и книжных сервисов, 37% — коллег, 30% — писателей, а 28% — деятелей культуры и искусства. Подписаны же на книжных блогеров только 32% россиян.