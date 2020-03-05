Исследование Mail.ru Group: на 8 Марта пользователи рунета будут дарить подарки активнее, чем на 14 и 23 Февраля

Mail.ru Group и ResearchMe выяснили, как пользователи рунета готовятся к 8 Марта, кому и как выбирают подарки, и как меняются инвестиции рекламодателей в предпраздничный период.

8 Марта популярнее, чем 14 и 23 Февраля

На 8 Марта дарить подарки планирует больше пользователей (81%), чем на 14 и 23 Февраля (37% и 64% соответственно).

Каждый пятый покупает подарки к 8 Марта более чем за месяц, каждый второй — за неделю-две. Накануне праздника их ищут 28% мужчин и 19% женщин.

Мужчины в основном поздравят близких женщин: маму (60%), жену (53%), дочь (31%) или девушку (24%). Женщины, помимо мам (72%) и дочерей (38%), поздравят других родственниц (44%), подруг (38%), бабушек (24%) и коллег (18%).

Тратить планируют больше, чем на февральские праздники

На подарки к 8 Марта в среднем и тратить собираются больше, чем на подарки ко Дню Святого валентина и 23 Февраля.

Женщины на 8 Марта планируют тратить меньше, чем мужчины: 32% выделят на все подарки не более 1 000 руб., 42% — от 1 000 до 3 000 руб., 26% — больше 3 000 руб. (17%, 35% и 48% соответственно среди мужчин).

В топе подарков — цветы, косметика и парфюмерия. В дополнение к этому набору женам и девушкам планируют дарить ювелирные изделия, а друзьям, коллегам и родственникам — сувениры.

Лучшие подарки — цветы, парфюм и деньги

82% женщин уверены, что получат подарки на 8 Марта. Половина из них считают, что их ждет два-три подарка, 37% — больше трех, а 14% — всего один.

Больше всего женщины хотят получить в подарок цветы (44%), косметику и парфюмерию (30%), деньги (26%), ювелирные изделия (23%) и билеты в театр, кино или на концерт (15%).

Ищут скидки, подарки и украшения

В праздничную неделю пользователи начинают активнее заходить на сайты, посвященные скидкам и призам (+38%), мебели для кухни (+33%), подаркам и сувенирам (+23%). На 16% растет интерес к часам, украшениям и аксессуарам, на 14% — к ювелирным изделиям.

Совершают больше целевых действий на сайтах с ювелирными изделиями

Пользователи не только чаще ищут информацию о товарах, но и совершают больше конверсий — переходят на сайты, кликнув по рекламе, добавляют товары в корзину, совершают покупки.

Самый большой рост конверсии приходится на категорию «Ювелирные изделия» (+40%). Активнее совершают целевые действия и в категориях «Недвижимость» (+29%), «Телеком» (+27%) и «Бытовая техника» (+21%).

Перед 8 Марта пользователи также чаще скачивают мобильные приложения в категориях «Путешествия» (+30%), «Финансы» (+24%) и «Все для дома» (+14%).

Инвестиции рекламодателей растут на 22%

В праздничную неделю инвестиции рекламодателей в интернет-продвижение растут на 22%.

Самый активный рост приходится на категории «Бытовая техника и электроника» (+88%), «Товары для красоты» (+49%), «Телеком» (+46%), «Медицина и здоровье» (+36%) и «Финансы» (+35%).

Популярные рекламные форматы

В топе популярных форматов среди рекламодателей посты в соцсетях, мультиформат, прероллы и карусель.

В категориях FMCG, «Финансы», «Товары для красоты», «Бытовая техника», «Медицина и здоровье», «Телеком», «Товары для животных» и «Товары для детей» самый высокий CTR показывают прероллы, на втором месте посты в соцсетях, на третьем — мультиформат (в категории «Товары для красоты» CTR мультиформата выше, чем у постов в соцсетях).

В категориях E-commerce и «Недвижимость» со значительным отрывом лидирует формат «Карусель», который позволяет показывать в одном объявлении несколько слайдов с описанием предложений. В сфере «Отдых и развлечения» рекламодатели получают самый большой отклик на формат историй в социальных сетях.

Исследование отражает результаты опроса 6 700 пользователей рунета старше 14 лет, которые планировали дарить подарки хотя бы на один из праздников (14, 23 Февраля и 8 Марта), а также данные по инвестициям рекламодателей в интернет-продвижение на ресурсах Mail.ru Group в феврале — марте 2019 года и в четвертом квартале 2019 года.