+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Исследование Mastercard: малый бизнес переходит на цифровые технологии в три раза быстрее, чем до пандемии

Mastercard провела глобальное исследование «Инсайты восстановления: перезагрузка малого бизнеса» (Recovery Insights: Small Business Reset), чтобы узнать, каким образом кризис и последующее восстановление повлияли на малые и средние предприятия. Исследование проводилось в 19 странах. Результаты показали, что на пике пандемии уровень продаж у предприятий малого и среднего бизнеса отставал от более крупных компаний на 20 процентных пунктов. Однако в 2021 году расходы покупателей восстанавливаются. Малые и средние компании показали рост общего объема продаж по всему миру на 4,5% в августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а покупки в сфере электронной коммерции увеличились на 31,4%.

Основываясь на новом индексе эффективности малого бизнеса Института экономики Mastercard*, который формируется на базе агрегированной и анонимной покупательской активности в сети Mastercard, исследование «Инсайты восстановления: перезагрузка малого бизнеса» (Recovery Insights: Small Business Reset) определяет несколько ключевых тенденций:

Закрытие предприятий. Вероятность того, что малые предприятия, которые приостановили деятельность в начале пандемии, не откроются в долгосрочной перспективе, примерно в три раза выше, чем у крупных компаний. Треть таких заведений не возобновила деятельность и через полгода с момента закрытия в апреле 2020 года, и только пятая часть на протяжении года работала без изменений. При этом ситуация в разных странах варьируется: например, в США в течение полугода не работал каждый четвертый малый и каждый двенадцатый крупный ритейлер.

Местоположение. Пользовательские расходы в сегментах малого и среднего бизнеса в центральных деловых районах снизились на 33% по сравнению с 2019 годом, в то время как продажи в небольших пригородных магазинах выросли на 8%. Поскольку люди меньше путешествуют и работающее население все чаще остается дома, малые предприятия в центральных деловых кварталах сталкиваются с падением доходов.

Электронная коммерция. На фоне повсеместных закрытий число предприятий, которые ежемесячно переходят в онлайн, увеличилось в три раза по сравнению с уровнем до пандемии, достигнув максимума в июле 2020 года. Во всем мире отмечается высокий уровень перехода в сторону цифровизации.

Предпринимательство. По сравнению с 2019 годом, в 2020 появилось на треть больше малых и средних предприятий розничной торговли, что почти в 8 раз превышает число открывшихся крупных компаний. В прошлом году во многих странах наблюдался рост численности малого и среднего бизнеса: в России таких предприятий стало больше на 10%, в США на 86%, в Австралии на 73%, в Германии прирост составил 62%, в Бразилии 35%.

Рестораны и жилье. Небольшие гостиницы опередили крупные отели по уровню дохода за два летних сезона — в 2020 и 2021 годах. Такая тенденция объясняется тем, что люди стали больше путешествовать в пределах своих стран и регионов в связи с пандемией, что повлияло на убытки крупных отелей в больших городах. В ресторанном бизнесе небольшие заведения отстали от крупных примерно на 17 процентных пунктов за 2021 год по сравнению с предыдущим годом.

«Поддержка местных предприятий стала объединяющим фактором на протяжении всего периода пандемии. Однако малый бизнес столкнулся с серьезными вызовами на фоне зависимости от местных рынков, цепочек поставок и ограниченного движения денежных средств, — прокомментировал Бриклин Дуайер, главный экономист Mastercard и глава Института экономики Mastercard. — Вместе с тем, впереди нас ждут новые возможности. Во время пандемии переход к цифровым технологиям стал проблеском надежды — поводом для ускоренного развития предпринимательства и внедрения инноваций».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

14 октября / Комментарии
Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4%

Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4%

Потребительские цены в России с начала года выросли на 5,71%, годовая инфляция ускорилась до 7,63%, недельная замедлилась до 0,22%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» на 11 октября. Потребительские цены достигли ранее установленной нижней границы прогноза ЦБ на весь 2021 год. 

далее →

13 октября / Комментарии
Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров

Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров

Падение популярности формата классического гипермаркета привело к тому, что французский Auchan и немецкая Metro Cash & Carry впервые покинули десятку крупнейших продуктовых ритейлеров.

далее →

12 октября / Комментарии
Из онлайна в офлайн: какие «инстабренды» развиваются вместе с МЕГОЙ Белая Дача

Из онлайна в офлайн: какие «инстабренды» развиваются вместе с МЕГОЙ Белая Дача

В МЕГЕ Белая Дача два года назад решили поставить эксперимент. Яркие и перспективные начинающие digitally native бренды, которые можно было увидеть разве что в Instagram, получили возможность открыть корнеры в известном торговом центре на эксклюзивных условиях.

далее →

11 октября / Комментарии
«Абрау-Дюрсо» планирует выход на на косметический рынок

«Абрау-Дюрсо» планирует выход на на косметический рынок

Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» может начать производить косметику из виноградных косточек. Группа приобрела долю в краснодарском бренде «Косметех», выпускающем парфюмерию и косметику. 

далее →

11 октября / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок носимых устройств

М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок носимых устройств

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок носимых устройств и составила рейтинг наиболее популярных моделей. За девять месяцев 2021 года продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 4 млн штук и 35 млрд рублей, что на 15% и 45% соответственно больше, чем годом ранее.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!