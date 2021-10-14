Исследование Mastercard: малый бизнес переходит на цифровые технологии в три раза быстрее, чем до пандемии

Mastercard провела глобальное исследование «Инсайты восстановления: перезагрузка малого бизнеса» (Recovery Insights: Small Business Reset), чтобы узнать, каким образом кризис и последующее восстановление повлияли на малые и средние предприятия. Исследование проводилось в 19 странах. Результаты показали, что на пике пандемии уровень продаж у предприятий малого и среднего бизнеса отставал от более крупных компаний на 20 процентных пунктов. Однако в 2021 году расходы покупателей восстанавливаются. Малые и средние компании показали рост общего объема продаж по всему миру на 4,5% в августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а покупки в сфере электронной коммерции увеличились на 31,4%.

Основываясь на новом индексе эффективности малого бизнеса Института экономики Mastercard*, который формируется на базе агрегированной и анонимной покупательской активности в сети Mastercard, исследование «Инсайты восстановления: перезагрузка малого бизнеса» (Recovery Insights: Small Business Reset) определяет несколько ключевых тенденций:

Закрытие предприятий. Вероятность того, что малые предприятия, которые приостановили деятельность в начале пандемии, не откроются в долгосрочной перспективе, примерно в три раза выше, чем у крупных компаний. Треть таких заведений не возобновила деятельность и через полгода с момента закрытия в апреле 2020 года, и только пятая часть на протяжении года работала без изменений. При этом ситуация в разных странах варьируется: например, в США в течение полугода не работал каждый четвертый малый и каждый двенадцатый крупный ритейлер.

Местоположение. Пользовательские расходы в сегментах малого и среднего бизнеса в центральных деловых районах снизились на 33% по сравнению с 2019 годом, в то время как продажи в небольших пригородных магазинах выросли на 8%. Поскольку люди меньше путешествуют и работающее население все чаще остается дома, малые предприятия в центральных деловых кварталах сталкиваются с падением доходов.

Электронная коммерция. На фоне повсеместных закрытий число предприятий, которые ежемесячно переходят в онлайн, увеличилось в три раза по сравнению с уровнем до пандемии, достигнув максимума в июле 2020 года. Во всем мире отмечается высокий уровень перехода в сторону цифровизации.

Предпринимательство. По сравнению с 2019 годом, в 2020 появилось на треть больше малых и средних предприятий розничной торговли, что почти в 8 раз превышает число открывшихся крупных компаний. В прошлом году во многих странах наблюдался рост численности малого и среднего бизнеса: в России таких предприятий стало больше на 10%, в США на 86%, в Австралии на 73%, в Германии прирост составил 62%, в Бразилии 35%.

Рестораны и жилье. Небольшие гостиницы опередили крупные отели по уровню дохода за два летних сезона — в 2020 и 2021 годах. Такая тенденция объясняется тем, что люди стали больше путешествовать в пределах своих стран и регионов в связи с пандемией, что повлияло на убытки крупных отелей в больших городах. В ресторанном бизнесе небольшие заведения отстали от крупных примерно на 17 процентных пунктов за 2021 год по сравнению с предыдущим годом.