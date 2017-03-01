Исследование Mastercard: технологии в платежах – что хотят и предпочитают потребители

Цифровые кошельки активно распространяются и становятся доступны пользователям смартфонов и ноутбуков по всему миру. Именно они стали главной темой при обсуждении новых способов оплаты – 75% дискуссий в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mastercard Digital Payments Study 2017, представленные на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress).

В то же время люди все больше интересуются новыми технологиями, с которыми шоппинг может стать быстрее, проще и безопаснее. Наибольшее количество позитивных комментариев посвящено теме виртуальной реальности: пользователи представляют, как легко было бы совершать покупки кивком головы.

Выводы пятого ежегодного исследования Mastercard, проведенного в партнерстве с PRIME Research и Synthesio, основаны на анализе 3,5 миллионов постов за 2016 год в различных социальных сетях, среди которых Twitter, Facebook, Instagram, Weibo и Вконтакте.

«Каждый день для все большего количества людей технологии открывают перспективу меньше использовать наличные, – сказала Марси Коэн, вице-президент по цифровым коммуникациям в Mastercard. – В этом году наше исследование обнаружило рост интереса к новым способам совершения покупок и оплаты, которые всего несколько лет назад казались неправдоподобными».

Приветствуя новые технологии

Более 2 миллионов упоминаний, 84% из них в Twitter, вызвало увеличение количества магазинов, приложений и онлайн-площадок, где принимают к оплате цифровые кошельки. Помимо возможности оплаты, пользователи хотели бы расширения функционала таких приложений: например, хранение карт лояльности или возможность оплачивать через приложение билеты в местном общественном транспорте.

Рост популярности новых технологий, таких как искусственный интеллект и «умные» домашние помощники, – вторая самая обсуждаемая тема 2016 года. Эти способы оплаты вызвали среди пользователей особенно сильный интерес в четвертом квартале: люди обсуждали, как могли бы делать покупки с новыми, более «умными» устройствами.

В России в социальных сетях чаще всего обсуждали бесконтактную технологию оплаты: это связано, в частности, с появлением бесконтактных терминалов на все большем количестве станций московского метрополитена.

В движении – Комментируя новые технологии, пользователи соцсетей чаще всего говорили о носимой электронике. В частности, они обсуждали партнерские сообщения технологических компаний и поставщиков платежных услуг. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе чаще всего делились слухами об интеграции мобильных кошельков в носимые гаджеты.

– Комментируя новые технологии, пользователи соцсетей чаще всего говорили о носимой электронике. В частности, они обсуждали партнерские сообщения технологических компаний и поставщиков платежных услуг. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе чаще всего делились слухами об интеграции мобильных кошельков в носимые гаджеты. К вашим услугам – «Умные» помощники, виртуальная реальность и искусственный интеллект стали новыми темами, вызывающими особый интерес в контексте платежных технологий. В течение всего года пользователи из Северной Америки активно обсуждали, как удобно платить или получать деньги с помощью всего одного обращения к «умному» помощнику.

– «Умные» помощники, виртуальная реальность и искусственный интеллект стали новыми темами, вызывающими особый интерес в контексте платежных технологий. В течение всего года пользователи из Северной Америки активно обсуждали, как удобно платить или получать деньги с помощью всего одного обращения к «умному» помощнику. Соединяя ваши устройства – Интернет вещей стал горячей темой в Северной Америке (44% обсуждений) и Европе (34%). Люди обсуждали, как Интернет вещей превращается в Интернет платежей, где можно совершать транзакции с помощью любого подключенного устройства.

Спокойствие сейчас и в будущем

В разговорах люди неоднократно отмечали, что успех новых технологий и способов оплаты будет зависеть от их защищенности и того, смогут ли они предложить лучший уровень безопасности. Почти половина пользователей (43%) выразили интерес к биометрии и другим формам идентификации как способу повысить безопасность, снизить риск мошенничества и отказаться от традиционных паролей.