Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress — аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовались 57% россиян, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей, книгам — 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени. Южные регионы России продемонстрировали самый высокий рост интереса к шопингу: в Северо-Кавказском федеральном округе мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах вырос в 3 раза, а в Южном федеральном округе — в 2,5 раза.