Исследование Мегаплана: 42% малых компаний не ожидают поддержки от государства в новый локдаун

42,3% российских компаний не ждут помощи от властей в случае наступления нового локдауна, показал опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» среди 1227 работников и руководителей МСБ. 47,1% при этом отметили, что также не ждут мер поддержки, но обязательно ими воспользуются, если государство их предложит. 10,6% признались, что очень ждут помощи от российского правительства.

Согласно результатам опроса, в период объявленного локдауна будут работать 93% компаний, 7% — на каникулах. Уверены в том, что нерабочие дни будут продлены 52% опрошенных, 48%, соответственно, так не считают.

На вопрос о том, как компании ощутили наступление четвертой волны коронавируса, 22,9% ответили, что их стали активнее мотивировать к вакцинации, 18,9% отметили падение выручки, в 16,3% компаний возросло количество заболевших коронавирусом, 11,5% перешли на полную удаленку. 2,2% респондентов ответили, что у них началось активное сокращение штата, а 1,3% признались, что вынуждены были закрыть офисы. 55,9% не ощутили никаких изменений.

Финансовую подушку безопасности на случай введения строгих ограничений бизнеса имеют 45,5% опрошенных компаний. 40,2% заявили, что резервного фонда у них нет, и они действуют строго по обстоятельствам. 14,3% ответили, что необходимости в денежной подушке безопасности не испытывают, поскольку готовы к новым ограничениям.

Также компании рассказали о том, как подготовились к уходу на обязательную самоизоляцию: электронный документооборот (ЭДО) подключили 70,9% малых и средних предприятий, 15,4% этого не сделали и пока не планируют, а 13,7% только задумались о внедрении ЭДО. Домашней оргтехникой обеспечили сотрудников 64,9% компаний, 24% не сделали этого, поскольку не планируют работать дистанционно на период введения ограничений, а 11,1% подготовили план действий по снабжению работников техникой, но пока еще не реализовали его.

66,1% отделов продаж в малых компаниях пользуются CRM-системами, 18,1% не пользуются системами управления взаимоотношениями с клиентами и не планируют подключать их. 15,9% пока только выбирают подходящую CRM.