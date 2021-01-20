Исследование о покупках россиян в рассрочку на новогодних праздниках

На новогодних праздниках россияне стали чаще покупать в рассрочку фитнес-абонементы, а также ряд других товаров, выяснили аналитики агрегатора в сфере POS-кредитования «Всегда.Да». При этом самой популярной категорией остаются смартфоны. Чаще всего за рассрочками во время каникул обращались жители Москвы и Московской области, а также Краснодарского края, Ростовской и Челябинской областей.

Самыми популярными товарами в рассрочку на новогодних каникулах (с 28 декабря по 10 января) как и весь предыдущий год были смартфоны, телевизоры и изделия из меха. В топе также остались ноутбуки, холодильники, диваны и стиральные машины. Однако во время праздников в число лидеров вошли новые товары и услуги, в частности абонементы и клубные карты для фитнеса — возможно, в новом году соотечественники планируют посвящать больше времени физической активности после длительной самоизоляции. Кроме того, более востребованными стали сетевые зарядные устройства, которые покупают вместе с флагманскими смартфонами, а также наушники.

«В новом году продолжат набирать популярность абонементы фитнес-клубов, также в общем объеме продаж увеличится доля игровых приставок. При этом основным товаром для покупки в рассрочку останется смартфон, в пятерку лидеров также войдут телевизоры, ноутбуки, стиральные машины и холодильники», — говорит Екатерина Соловьева, руководитель направления аналитических исследований компании «Всегда.Да».

Наименее востребованной за период праздников оказалась рассрочка на товары и услуги в области автотехники, здоровья и красоты, а также страхования. Реже всего россияне приобретали детские товары.

Лидеры по рассрочкам — москвичи, краснодарцы, ростовчане и челябинцы

Москвичи чаще остальных жителей России пользовались рассрочками на новогодних каникулах — в этом городе доля от общего количества покупок в рассрочку составила 18,8%, а средний чек — почти 46 000 рублей. Интересно, что жители северной столицы расположились только на шестом месте: доля покупок в Санкт-Петербурге составляет 3,4% от общего количества. При этом средний чек оказался на 21 000 рублей больше, чем в Москве — примерно 67 000 рублей.

Петербуржцев обогнали жители Краснодарского края (5,3% от общего количества покупок в рассрочку), а также Московской (4,8%), Ростовской (4%) и Челябинской областей (3,6%). На этих территориях средний чек составил примерно 47 0000, 62 000, 38 000 и 42 000 рублей соответственно — см. Таблицу 1.

ТОП-6 городов и областей по количеству покупок в рассрочку на новогодних каникулах (28 декабря 2020 года — 10 января 2021 года)