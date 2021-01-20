+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Исследование о покупках россиян в рассрочку на новогодних праздниках

На новогодних праздниках россияне стали чаще покупать в рассрочку фитнес-абонементы, а также ряд других товаров, выяснили аналитики агрегатора в сфере POS-кредитования «Всегда.Да». При этом самой популярной категорией остаются смартфоны. Чаще всего за рассрочками во время каникул обращались жители Москвы и Московской области, а также Краснодарского края, Ростовской и Челябинской областей.

Самыми популярными товарами в рассрочку на новогодних каникулах (с 28 декабря по 10 января) как и весь предыдущий год были смартфоны, телевизоры и изделия из меха. В топе также остались ноутбуки, холодильники, диваны и стиральные машины. Однако во время праздников в число лидеров вошли новые товары и услуги, в частности абонементы и клубные карты для фитнеса — возможно, в новом году соотечественники планируют посвящать больше времени физической активности после длительной самоизоляции. Кроме того, более востребованными стали сетевые зарядные устройства, которые покупают вместе с флагманскими смартфонами, а также наушники.

«В новом году продолжат набирать популярность абонементы фитнес-клубов, также в общем объеме продаж увеличится доля игровых приставок. При этом основным товаром для покупки в рассрочку останется смартфон, в пятерку лидеров также войдут телевизоры, ноутбуки, стиральные машины и холодильники», — говорит Екатерина Соловьева, руководитель направления аналитических исследований компании «Всегда.Да».

Наименее востребованной за период праздников оказалась рассрочка на товары и услуги в области автотехники, здоровья и красоты, а также страхования. Реже всего россияне приобретали детские товары.

Лидеры по рассрочкам — москвичи, краснодарцы, ростовчане и челябинцы

Москвичи чаще остальных жителей России пользовались рассрочками на новогодних каникулах — в этом городе доля от общего количества покупок в рассрочку составила 18,8%, а средний чек — почти 46 000 рублей. Интересно, что жители северной столицы расположились только на шестом месте: доля покупок в Санкт-Петербурге составляет 3,4% от общего количества. При этом средний чек оказался на 21 000 рублей больше, чем в Москве — примерно 67 000 рублей.

Петербуржцев обогнали жители Краснодарского края (5,3% от общего количества покупок в рассрочку), а также Московской (4,8%), Ростовской (4%) и Челябинской областей (3,6%). На этих территориях средний чек составил примерно 47 0000, 62 000, 38 000 и 42 000 рублей соответственно — см. Таблицу 1.

ТОП-6 городов и областей по количеству покупок в рассрочку на новогодних каникулах (28 декабря 2020 года — 10 января 2021 года)

Город/Область

Доля от общего количества покупок в рассрочку, %

Размер среднего чека, руб.

1

Москва

18,8%

46 000

2

Краснодарский Край

5,3%

47 000

3

Московская Область

4,8%

62 000

4

Ростовская область

4%

38 000

5

Челябинская Область

3,6%

42 000

6

Санкт-Петербург

3,4%

67 000
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 января / Комментарии
Капитализация Ozon достигла почти 11 миллиардов долларов

Капитализация Ozon достигла почти 11 миллиардов долларов

Рыночная капитализация Ozon Holdings достигла почти 11 миллиардов долларов, таким обликом компания стала крупнейшим российским ритейлером, бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке, оповещает АФК Система, владеющая 33, 1% акций Ozon Holdings.

далее →

19 января / Комментарии
СберМаркет: продажи лопат для уборки снега выросли на треть

СберМаркет: продажи лопат для уборки снега выросли на треть

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал спрос на автомобильные товары. За две недели января россияне сделали больше заказов лопат для уборки снега, чем в ноябре и декабре 2020 года.

далее →

18 января / Комментарии
Объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб

Объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб

Объем российского fashion-рынка в 2020 году сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. По пессимистичным прогнозам, российский fashion-рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года

далее →

18 января / Комментарии
Гараж вместо работы: что россияне искали в 2020 году

Гараж вместо работы: что россияне искали в 2020 году

«Дом» потеснил «квартиру», а «работа» уступила место «гаражу» — эксперты Авито проанализировали поисковые запросы пользователей платформы за 2020 год и выяснили, что искали, покупали, арендовали, заказывали россияне в ушедшем пандемическом году.

далее →

15 января / Комментарии
Яндекс.Маркет рассказал, на что россияне тратили деньги в новогодние каникулы

Яндекс.Маркет рассказал, на что россияне тратили деньги в новогодние каникулы

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет проанализировали потребительский спрос в январе и рассказали, на что россияне тратили деньги на новогодних каникулах. В исследовании использовались данные о заказах с 1 по 11 января 2021 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!