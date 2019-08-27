Исследование отечественного рынка франшиз

Комитет по торговле «Деловой России» совместно с сообществом предпринимателей «Бибосс» провели исследование, нацеленное на изучение отечественного рынка франшиз.

По данным «Деловой России» и «Бибосс», на российском рынке сейчас порядка 3-5 тысяч предложений от франчайзеров. Ежедневно появляются и пропадают франшизы, поэтому нестабильность их числа колеблется в пределах 20%.

В ходе работы были получены аналитические данные, основанные на ответах 2 тысяч респондентов, предпринимателей-франчайзи.

Результаты исследования показали, что опыт франчайзингового бизнеса трети участников опроса был неудачным. Только 30% предпринимателей в дальнейшем пробуют начать бизнес заново, а большая часть разочаровывается и заканчивает свою деятельность.

По разным оценкам, потери граждан от неудачного бизнеса в качестве франчайзи составляют порядка 1,7 млрд рублей. По данным опроса в 60% случаев причиной служит некачественная или недостаточная поддержка со стороны франчейзера. Более половины предпринимателей также отметили, что им не хватает бизнес-грамотности.

«Покупателя франшизы чаще всего интересуют вопросы инвестиций, локации и прибыли, при этом не каждый уточняет нюансы экономической модели. Важно на старте задавать правильные вопросы франчайзеру, именно от этого, зависит 80% успеха. На волне популярности франчайзинга появляется множество франшиз-однодневок. Неопытным франчайзи они гарантируют 100% прибыль в первые месяцы работы, подкрепляя слова убедительными, но непроверенными фактами. Деятельность недобросовестных франчайзеров подрывает доверие к виду бизнеса в целом. В России франчайзинг законодательно не закреплён и регулируется преимущественно договором коммерческой концессии или лицензионным договором, что также усложняет создание единых правил игры», — комментирует председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.