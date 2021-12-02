Исследование покупок пользователей в маркетплейсе товаров ОК

Одноклассники и AliExpress Россия проанализировали покупки пользователей в совместном маркетплейсе внутри соцсети и выяснили, какие товары чаще всего покупали и искали в уходящем году.

Наиболее активная аудитория покупателей в ОК — мужчины и женщины в возрасте от 35 до 45 лет. По внутренним данным маркетплейса, наибольшее количество товаров приобретают пользователи из Москвы, Омска, Новосибирска, Волгограда и Санкт-Петербурга.

ТОП-10 городов по активности покупателей товаров AliExpress на маркетплейсе ОК:

Москва Омск Новосибирск Волгоград Санкт-Петербург Воронеж Саратов Краснодар Ростов-на-Дону Красноярск

Аналитики ОК и AliExpress отметили, что чаще всего пользователи социальной сети в течение года приобретают бижутерию, одежду и аксессуары, смартфоны и аксессуары для них, косметику и бьюти-товары, а также товары для дома и кухни.

ТОП-10 популярных категорий товаров AliExpress в ОК:

Бижутерия Одежда и аксессуары Смартфоны и аксессуары Косметика и бьюти-товары Товары для дома Товары для кухни Товары для рукоделия Автотовары Инструменты для ремонта Товары для похудения

ОК также исследовали интересы пользователей: благодаря этому выяснилось, какие товары в соцсети ищут, а какие в итоге покупают. Так, женщины часто ищут товары из категорий аксессуаров, бижутерии, одежды, косметики и рукоделия. В рейтинге популярных запросов чаще всего встречаются «серьги», «сумки», «кольца», «наушники» и «обувь».

При этом в 2021 году женщины также часто искали флуоресцентные наклейки для звёздного неба в комнату, повязки на голову с различными рисунками, трафареты для бровей, массажеры для тела и средства для похудения.

ТОП-10 популярных поисковых запросов женщин среди товаров AliExpress на маркетплейсе ОК:

Серьги Сумки Часы Кольца Наушники Обувь Купальники Браслеты Маски Очки

При этом топ поисковых запросов мужчин существенно отличается от популярных категорий покупок у них: например, среди самых частых запросов — рыболовные принадлежности, зажигалки и ножи. При этом мужчины также ищут аксессуары для автомобилей, наушники, смартфоны и часы, которые фигурируют и среди самых часто продаваемых товаров.

В категории «Принадлежности для рыбалки» в поиске лидируют такие товары, как удочки, блёсны, воблеры, рыболовные снасти и спиннинг. В категории «Автотовары» — наклейки на автомобили, видеорегистраторы и автомагнитолы.

ТОП-10 популярных поисковых запросов мужчин среди товаров AliExpress на маркетплейсе ОК:

Рыбалка Наушники Смартфоны Часы Ножи Зажигалки Очки Наклейки на авто Маски Шуруповерты

Если смотреть на общий рейтинг поисковых запросов мужчин и женщин, то в нем лидируют «наушники», «часы» и «очки». Интересно, что женщины искали эти товары в среднем в 2,5 раза чаще, чем мужчины. Пользователи также часто ищут медицинские аптечки первой помощи, кондитерские инструменты и портативные GPS-трекеры для поиска ключей и мелких вещей.

В категории «Электроника» чаще всего встречаются беспроводные наушники, смартфоны, умные-часы, металлоискатели, музыкальные колонки и электронные сигареты.



ОК и AliExpress Россия активно развивают направление социальной коммерции — товары AliExpress нативно интегрированы во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей, а также из онлайн-трансляций.