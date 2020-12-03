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Исследование: половина россиян 16–55 лет делают покупки в интернете

Яндекс.Маркет и компания GfK Rus провели ежегодное исследование аудитории интернет-магазинов. Вот основные наблюдения, касающиеся проникновения онлайн-торговли и популярности разных категорий товаров.

Каждый второй россиянин в возрасте 16–55 лет покупает что-нибудь в интернете хотя бы два раза в год. По сравнению с прошлым годом доля онлайн-покупателей в этой возрастной группе выросла на 18 %, по сравнению со значением пятилетней давности — удвоилась.

77 % российских онлайн-покупателей заказывают что-нибудь минимум раз в месяц, 23 % — минимум раз в неделю. Доля тех, кто покупает в интернете каждый или почти каждый день, составляет чуть больше 5 %.

Главная причина покупать онлайн для россиян — возможность сравнивать цены и искать выгодные предложения, её в своём списке причин назвали 58 % респондентов. Половина опрошенных отметили относительно низкие цены, примерно так же часто указывали на возможность почитать отзывы.

Это десять самых популярных причин покупать онлайн, полный список можно посмотреть на дэшборде. Коронавирус стал важной причиной покупать в интернете: соображения безопасности в условиях распространения вируса в своём списке причин назвал каждый пятый онлайн-покупатель. Самые популярные категории товаров — одежда и мобильные устройства. В прошлом году немного популярнее были гаджеты, в этом первую строчку заняла одежда. На третьем месте — средства для ухода за лицом, телом и волосами.

Это десять самых популярных категорий товаров, полный список можно посмотреть на дэшборде.

Автор: Анна
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