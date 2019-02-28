Исследование потребительского поведения россиян

Идеальный магазин по мнению среднего российского потребителя — круглосуточный супермаркет крупной сети в 10 минутах от дома, с фермерскими продуктами, скидками и низкими ценами. Однако доступен такой вариант далеко не всем. Аналитики исследовательской компании «Анкетолог» разбирались, как и куда россияне ходят за покупками.

Любимые форматы магазинов у россиян — это супермаркеты и гипермаркеты. В них предпочитают закупаться соответственно 70 и 62% опрошенных. Остальные форматы выбирают значительно меньше потребителей: специализированные магазины (мясной, молочный и т. д.) — 30%, дискаунтеры — 24%. Ходить за покупками на рынки любят 24% россиян, на мелкооптовые базы — 9%. Также важно отметить, что сетевым магазинам больше доверяют 78% опрошенных, а небольшим локальным магазинам — лишь 22%.

Почти половина россиян (45%) считает, что в их городах достаточно магазинов любого формата. Однако треть жителей небольших городов все же ощущает нехватку круглосуточных магазинов, а 24% жителей мегаполисов — магазинов с фермерскими продуктами. Кроме того, 20% во всем массиве опрошенных отметили нехватку магазинов с продуктами местных производителей, а 15% — магазинов с доставкой продуктов на дом.

Что касается ассортимента, то 41% опрошенных отмечают нехватку в магазинах свежей и замороженной рыбы, 39% — морепродуктов, 37% — фруктов, 36% — овощей, 29% — готовых блюд, 25% — свежего и замороженного мяса. На недостаток на прилавках напитков — алкогольных и безалкогольных — а также консервов пожаловались менее 10% опрошенных.

Время посещения магазинов

Любопытно, что в городах с населением менее 100 тысяч человек, в рабочее время (с 12.00 до 18.00) обычно ходят в магазины более 40% опрошенных, тогда как в городах-миллионерах — 31%. В целом наблюдается тенденция: чем меньше размер населенного пункта, тем больше его жителей ходят за покупками в первой половине дня.

Почти половина опрошенных (44%) тратят на поход в магазин менее 10 минут, 38% — 10–20 минут. И только 2% россиян обычно покупают продукты и все необходимое в магазинах, путь до которых составляет более 45 минут.

Цены и акции

Подавляющее большинство опрошенных (80%) сказали, что у них есть скидочная или бонусная карта магазинов, в которые они обычно ходят за покупками. Крайне любопытно оказалось рассмотреть эти данные в разрезе регионов. Так, если в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах количество покупателей с бонусными картами приближается к 90%, то в Дальневосточном ФО такими картам владеют всего 33% покупателей, а в Северо-Кавказском — 60%.

В целом наиболее важным критерием при выборе магазина россияне назвали уровень цен (78%), ассортимент (70%), наличие необходимых товаров (67%), скидки и акции (58%), расположение вблизи от дома (51%). Уровень обслуживания (37%) и график работы (32%) магазинов гораздо менее важны опрошенным.

Выборка исследования

С 18 по 22 февраля было опрошено 1700 человек. Из них 46% — мужчины, 54% — женщины. Возраст: 18–30 лет — 24%, 31–45 лет — 33%, 46–55 лет — 22%, больше 55 лет — 21%. Распределение по федеральным округам: ЦФО — 27%, СЗФО — 11%, ЮФО — 11%, СКФО — 5%, ПФО — 18%, УФО — 10%, СФО — 14%, ДВФО — 5%. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,4%.