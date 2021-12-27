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Исследование QIWI и Epicstars: бюджеты на предновогоднюю рекламу у блогеров увеличились в 1,5 раза

Сервис для работы с лидерами мнений Epicstars и провайдер платежных решений для нишевых B2B-рынков QIWI изучили объем заказов рекламы у блогеров в предпраздничный период. По сравнению с 2020 годом бюджет на рекламные кампании увеличился в среднем в 1,5 раза. Рекламные затраты клиентов Epicstars с 1 по 10 декабря составили около 9 млн руб.

Больше всего заказов получили владельцы Telegram-каналов — около 80% рекламных размещений. Среди пользующихся повышенным спросом подавляющее большинство — микроблогеры от 3 до 50 тыс подписчиков. Заказчики все чаще делают выбор в их пользу, отмечая высокую скорость подготовки и запуска таких рекламных кампаний. Вторая по востребованности категория блогеров, с которыми активно работали рекламодатели перед праздниками, — владельцы YouTube-каналов (15%). Остальные 5% — Instagram-блогеры. Среди и тех, и других новогодние промо заказывали преимущественно у лайфстайл-категории. Всего изучены данные по 2800 блогерам, к рекламным услугам которых обращались в начале декабря.

Основными заказчиками предновогодних кампаний стали IT-компании, представители EdTech-индустрии, книжный сегмент и банки. Суммарно за первые десять дней декабря бюджет на рекламу у микроинфлюенсеров составил около 9 млн руб, что на 50% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

«Рекламодатели все активнее продвигают свои товары и услуги через блогеров. Сегодня бизнесу для эффективной рекламы и продвижения своих продуктов необходим комплексный профессиональный подход. И в этом помогают профильные игроки рынка — например, биржи блогеров. Такие биржи должны обладать соответствующими платежными возможностями, чтобы осуществлять быстрые выплаты своим исполнителям», — прокомментировала директор по развитию массовых сервисов QIWI Виктория Кияченко.

«За последние 5 лет мировой рынок инфлюенс-маркетинга вырос в 8 раз и в 2021 году достиг объема в $13,8 млрд. Рынок динамично развивается и в России — к концу 2021 года аналитики прогнозируют рост на 50–70% по сравнению с показателями предыдущего года, до значений 16,5–18,5 млрд рублей. Привлекая правильных инфлюенсеров, бизнес получает новых клиентов, увеличивает узнаваемость бренда и может вывести на рынок новые продукты», — отметил директор по развитию сервиса для блогеров и рекламодателей Epicstars Кирилл Павлов.

Автор: Анна
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