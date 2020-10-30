Исследование QIWI: россияне все чаще оплачивают услуги в интерфейсе своего банка

Рост оборота платежей в онлайн-каналах дистанционного банковского обслуживания в третьем квартале составил 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а наиболее востребованными стали платежи за интернет и телефон, ЖКХ и взносы по кредитам.

QIWI проанализировала платежное поведение россиян в мобильном и интернет-банке в третьем квартале 2020 года. Аналитика основана на данных XML-протокола QIWI, позволяющего более 100 российским банкам принимать онлайн-платежи в пользу тысяч популярных провайдеров услуг.

По данным QIWI, рост оборота платежей в банковских онлайн-каналах в третьем квартале 2020 года составил 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и 27% — в сравнении со вторым кварталом 2020 года. Наиболее популярными для оплаты онлайн стали категории, которые требуют регулярных платежей: сотовая связь, погашение кредитов, оплата ЖКХ и интернета. Средний чек оплаты в банковских онлайн-каналах в третьем квартале вырос на 15% в сравнении с третьим кварталом прошлого года и составил 1059 рублей.

Наибольший рост в сравнении с третьим кварталом прошлого года показали онлайн-платежи в пользу интернет-магазинов (102%), туристических компаний (81%), провайдеров онлайн-игр (54%), а также благотворительных организаций (50%). При этом снижение оборота отмечается в категориях авиабилетов (-77%), бронирования гостиниц (-65%) и погашения займов (-48%). По оценке аналитиков QIWI, платежи в пользу этих категорий снизились в связи с пандемией, и дальнейшая динамика будет зависеть от возможности ввода новых карантинных ограничений.