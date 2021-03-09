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Исследование различий покупательского поведения женщин и мужчин

Исследовательский центр «Ромир» изучил потребительскую активность россиян за последний год и подготовил сравнительный анализ покупательского поведения мужчин и женщин.

Почти все российские женщины ходили в магазин и приобретали FMCG продукты в течение последнего года. Напротив, среди мужчин есть значимый процент тех, кто не совершал покупку товаров этой категории (28%). Более того, среди тех женщин и мужчин, кто ходит в магазины, женщины делают это в два раза чаще. Но когда мужчина идет за покупками, он закупается основательнее: средний чек у мужчин выше (548 рублей против 503 у женщин). При этом, неудивительно, что и среднемесячное количество посещаемых сетей у женщин в полтора раза выше (4,6 против 3,1 у мужчин).

Мы выяснили, что мужчины и женщины в России имеют одинаковую долю покупок, совершенных для себя и семьи. Хотя женщины ходят в магазин чаще, мужчины, отправляясь за покупками, с той же вероятностью будут покупать продукты для всех.

«Женщины в нашей стране являются двигателем покупательской активности. Хотя многие мужчины и помогают женщинам с покупками, но в общем масштабе вклад женщин значительно больше. Говоря о подготовке к 8 марта, мы отмечаем рост доли покупок подарочных сертификатов. Это обуславливает определенную возможность выбора, что отлично подходит женщинам, ведь, к примеру, не все мужчины разбираются в новинках и тонкостях бьюти-индустрии. Также традиционно увеличивается доля покупок наборов, которые позволяют сэкономить 20-30% стоимости и, к тому же, являются удобными готовыми решениями для подарка», - комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.

Автор: Анна
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