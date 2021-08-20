Рейтинг по росту спроса БАДов: россияне стали лучше спать, но хуже есть

К такому выводу пришли аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox. Эксперты проанализировали чеки из аптек и узнали, как менялся спрос на витамины и БАДы за III–IV кварталы 2020-го и I–II кварталы 2021-го. В исследовании использовались данные более 5,6 млн розничных покупок из 6 российских аптечных сетей.

Самый большой рост год к году показал витамин D3 — спрос на него вырос на 450%. На втором месте — пребиотики, то есть полезные для кишечника бактерии: в 2021-м интерес к ним подскочил в 2 раза. Это может быть связано с третьей волной коронавируса и вариантом "‎Дельта"‎, который вызывает проблемы с ЖКТ.

Следом в рейтинге по росту спроса идет легкоусвояемый цитрат цинка (+78% год к году). Что интересно, один из симптомов дефицита цинка — уменьшение ощущения вкуса и обоняния.

По словам ученых, наиболее важные вещества для поддержки иммунной системы при коронавирусе — как раз витамины D и C, цинк, а также омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Аналитики не заметили всплеск интереса к витамину C, а вот спрос на омега-3 и магний все же вырос: на 68% и 40% за год соответственно.

Также люди стали чаще покупать БАДы для здоровья суставов: например, покупки отечественного артрофиша и Eralgos Plus увеличились на 78%.

Любопытно, что рост покупок вышеупомянутых добавок сильнее всего подскочил не в первый, а во второй год пандемии. Вероятно, причина может заключаться не только в опасности нового варианта коронавируса, но и в последствиях удаленной работы: с помощью БАДов приходится компенсировать недостаток солнечного света и физических нагрузок.

А вот интерес к комплексным мультивитаминам и нелекарственным антидепрессантам среди россиян упал. Например, покупки 5-HTP и DMAE (деанола) снизились на 25% и 10%.



Больше всего не повезло пищевым добавкам бренда Life Extensions: их стали покупать на 40% реже, чем в прошлом году. Падение спроса может быть связано не только с потерей интереса к витаминным комплексам, но и высокой ценой на эти БАДы (от 700 до 4 тыс. рублей в среднем).

Общая выручка от продажи БАДов в аптеках выросла в 2,5 раза. Средний чек также вырос и все еще продолжает расти. Основные пики спроса на добавки пришлись на сентябрь 2020-го и апрель-май 2021-го — то есть начало второй и третьей волн пандемии.



Рост среднего чека на БАды в рублях, 2020-2021