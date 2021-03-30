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Исследование российского игрового рынка за 2020 год

Российский игровой рынок за 2020 г. вырос на 35% и составил 163 млрд руб. Такую оценку дала компания My.Games, входящая в состав Mail.ru Group. Рынок видеоигр в 2020 г. вырос в 2,5 раза больше, чем в 2019 г. Тогда рост составил 14%, до 121 млрд руб.

Быстрее всего рос мобильный сегмент рынка. Если в 2019 г. на его долю приходилось 30,4% от общего объема, то в 2020 г. этот показатель составил уже 41,1%. Выручка мобильных игр выросла на 39%, до 67,1 млрд руб. Пользователи чаще остальных предпочитали экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы. Единственным жанром, доходы в котором снизились, оказались стратегии.

Самой популярной платформой в России остался ПК — он занимает 50,1% рынка. Выручка от компьютерных игр выросла на 34%, достигнув отметки в 81,9 млрд руб. При этом в 2019 г. рост составил только 1%.

На третьем месте после ПК и мобильных игр — консоли с ростом на 8,8%. Рынок консольных игр вырос на 20%, до 14,4 млрд руб. В 2019 г. выручка сократилась на 12%, до 11,9 млрд руб.

В основном пользователи выбирали бесплатные игры — их предпочитали 88,3% аудитории. Такие игры в 2020 г. принесли 66,4 млрд руб., в то время как платные заработали 17,5 млрд руб.

Автор: Анна
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