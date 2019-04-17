Исследование российского рынка мобильного информирования
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования по итогам 2018 года.
На сегодняшний день в мобильном информировании в сегменте A2P (Application -to- Person) можно выделить две больших подсегмента:
- SMS-рассылки.
- Информирование через мессенджеры
В целом выручка рынка A2P мобильного информирования (через SMS-рассылки и мессенджеры) по оценкам экспертов компании J’son & Partners Consulting в 2018 году составила 22,97 млрд. руб.
В перспективе на ближайшие несколько лет рынок A2P мобильного информирования будет динамично расти и достигнет по прогнозу J’son & Partners Consulting почти 37 млрд рублей к 2021 году.
SMS-рассылки являются одним их основных, хорошо зарекомендовавшим себя способов мобильного информирования и инструментом мобильного маркетинга. В отличие от отрицательных прогнозов на развитие общемирового рынка SMS в России услуга демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Основным драйвером будет развитие сегмента банковских информационных рассылок, на что влияет рост мобильной аудитории и развитие мобильных платежей. Ритейл, визовые центры, посольства, государственные структуры также не откажутся от рассылок SMS, так как они обеспечивает надежность доставки информации клиенту.
Основным конкурентом SMS-рассылок на рынке клиентских уведомлений в сегменте A2P являются мессенджеры, что повторяет общемировую тенденцию.
В России, по данным опроса проведенного J'son & Partners Consulting в 2018 г., в пятерку наиболее популярных мобильных мессенджеров и соцсетей вошли «ВКонтакте», WhatsApp, Viber, Telegram и Skype).
Драйверы и барьеры рынка мобильного информирования:
- Высокое проникновение сотовой связи;
- Низкая стоимость рекламных сообщений по сравнению с другими видами прямой рекламы.
- Банки, являсь основным клиентом на рынке SMS-рассылок обязаны, сообщать своим клиентам обо всех операциях, совершенных с их банковскими картами.
- Совместное использование A2P-сообщений и P2A (Person-to-Application, от пользователя к приложению) создает канал двусторонней связи и вовлекает клиентов в диалог.
Барьеры развития:
- Юридические ограничения мобильного информирования. Основное требование законодательства РФ — согласие пользователя на получение рассылок на свой телефон.
- Технические ограничения SMS-рассылок. Сообщение на мобильном телефоне вмещает очень мало текста, оно не может содержать мультимедиа (изображения, аудио, видео), и, таким образом, подходит далеко не для каждой рекламной кампании.