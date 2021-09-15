Исследование рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года

Эксперты IAB Russia оценили объем рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года — он составил 141,7 млрд руб. без учета НДС. По сравнению с тем же периодом прошлого года рынок вырос на 26,1%.

Объемы рынка были подсчитаны по сегментам perfomance (реклама по модели оплаты за результат) и branding (реклама по модели оплаты за выход рекламного сообщения).

Объем перфоманс-сегмента с января по июнь 2021 года составил 118,8 млрд руб., показав рост на 27,6%. При этом объем рынка поисковой рекламы составил 61,8 млрд руб., увеличившись на 32,9%, а таргетированной рекламы — вырос на 20,9% и достиг 48,5 млрд руб.

На perfomance video рекламодатели потратили 8,5 млрд руб. — это на 30,8% больше, чем в прошлом году. Подсегмент видеорекламы in-stream составил 4 млрд руб., показав рост на 29%. Объем рынка out-stream достиг 4,5 млрд руб. с ростом на 32,4%.

Сегмент брендинг-рекламы вырос на 18,7% и достиг показателя 22,9 млрд руб. На branding video пришлось 13,2 млрд руб. Объем подсегмента in-stream увеличился на 34,3% и составил 9 млрд руб., out-stream — показал рост на 20% и достиг 4,2 млрд руб. Подсегмент баннеров остался на прежнем уровне и составил 9,7 млрд руб.