+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Исследование рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года

Эксперты IAB Russia оценили объем рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года — он составил 141,7 млрд руб. без учета НДС. По сравнению с тем же периодом прошлого года рынок вырос на 26,1%.

Объемы рынка были подсчитаны по сегментам perfomance (реклама по модели оплаты за результат) и branding (реклама по модели оплаты за выход рекламного сообщения).

Объем перфоманс-сегмента с января по июнь 2021 года составил 118,8 млрд руб., показав рост на 27,6%. При этом объем рынка поисковой рекламы составил 61,8 млрд руб., увеличившись на 32,9%, а таргетированной рекламы — вырос на 20,9% и достиг 48,5 млрд руб.

На perfomance video рекламодатели потратили 8,5 млрд руб. — это на 30,8% больше, чем в прошлом году. Подсегмент видеорекламы in-stream составил 4 млрд руб., показав рост на 29%. Объем рынка out-stream достиг 4,5 млрд руб. с ростом на 32,4%.

Сегмент брендинг-рекламы вырос на 18,7% и достиг показателя 22,9 млрд руб. На branding video пришлось 13,2 млрд руб. Объем подсегмента in-stream увеличился на 34,3% и составил 9 млрд руб., out-stream — показал рост на 20% и достиг 4,2 млрд руб. Подсегмент баннеров остался на прежнем уровне и составил 9,7 млрд руб.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 сентября / Комментарии
Исследование СберУслуги и ЮKassa: россияне стали тратить больше на уход за домашними животными

Исследование СберУслуги и ЮKassa: россияне стали тратить больше на уход за домашними животными

Сервисы СберУслуги и ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбера) провели совместное исследование и выяснили, что этим летом россияне совершили в зоомагазинах на 54% больше покупок, чем прошлым, и на 18% чаще водили своих домашних животных в ветеринарные клиники.

далее →

15 сентября / Комментарии
Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android

Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android

В преддверии презентации новых продуктов Apple маркетплейс Ozon проанализировал продажи устройств бренда. Больше всего новых устройств Apple в 2021 году заказывали опытные пользователи и поклонники компании. Однако почти 20% всех штучных продаж iPhone пришлось на покупателей с гаджетами на Android.

далее →

14 сентября / Комментарии
Яндекс.Маркет покажет продавцам статистику по рынку онлайн-торговли в России

Яндекс.Маркет покажет продавцам статистику по рынку онлайн-торговли в России

На Яндекс.Маркете продавцы-партнёры теперь могут посмотреть статистику по рынку онлайн-торговли в России. До сих пор им были доступны данные только по своим заказам и покупателям, а также недостающим товарам на маркетплейсе. Новая возможность позволяет магазинам узнать, какую долю они занимают в своей категории, как меняется спрос на товары в их сегменте, какие товары наиболее популярны у покупателей и многое другое.

далее →

13 сентября / Комментарии
Техно-ЗОЖ: россияне скупают кухонные девайсы

Техно-ЗОЖ: россияне скупают кухонные девайсы

Тренд на здоровый образ жизни набирает обороты: если раньше к осени хозяйки скупали приборы для консервации, то сегодня в ход идут гаджеты для правильного питания. В конце лета и начале осени россияне активно покупали мелкую бытовую технику для оптимизации процесса готовки домашней еды, что подтверждается и данными Авито.

далее →

10 сентября / Комментарии
Доставка продуктов питания, консолидация рынка, бондовые склады и перспективы AliExpress Россия в случае IPO: итоги онлайн-конференции AERO

Доставка продуктов питания, консолидация рынка, бондовые склады и перспективы AliExpress Россия в случае IPO: итоги онлайн-конференции AERO

8 сентября прошла большая ежегодная конференция AliExpress Russia Overview. На конференции выступили более 50 экспертов — представители компаний самого разного масштаба: лидеры мирового рынка электронной торговли Alibaba Group и Lazada, топовые компании российского рынка — AliExpress, Ozon, СберМегаМаркет, Lamoda, X5 Retail Group, Магнит, KazanExpress и Связной, ведущие логисты из Почты России, СберЛогистики и 5Post, эксперты трансграничной торговли из НИУ ВШЭ, НИФИ и другие. В этом материале обзор основных тезисов и мыслей экспертов из докладов экспертов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!