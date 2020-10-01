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Исследование СберМаркета: как россияне потребляют кофе

Ко Дню кофе федеральный сервис по доставке продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, как россияне выбирали кофе в 2020 году. В выборку попали растворимый, молотый и зерновой кофе, а также кофе в капсулах, без кофеина и цикорий (один из самых популярных заменителей кофе).

Потребление молотого и растворимого кофе в Москве разделилось поровну. Москвичи одинаково покупали эти виды кофе: по 5,49 % продуктовых корзин содержали или растворимый, или молотый кофе. Петербуржцы также не смогли выбрать между молотым и растворимым кофе и заказывали его одинаково: по 5,4 % каждого вида. Меньше всех из из городов-миллионников молотый кофе пьют в Тюмени и Казани (3,6 и 3,8% соответственно).

В покупках кофе также прослеживаются тенденции к покупкам молотого кофе, чем зернового. Кофе в зернах россияне кладут в корзину очень редко: менее чем в 0,5 % случаев.

Современный способ заварки кофе с помощью капсул выбирают чаще всего в Санкт-Петербурге. Реже всего капсульный кофе пьют в Тюмени.

Популярный заменитель кофе цикорий чаще всего покупают в Москве и Самаре. Почти в 1,5 % корзин был этот полезный напиток. В Ростове-на-Дону его пьют меньше всего (0,9 %). Кофе без кофеина редко пользуется популярностью у россиян: он присутствует менее чем в 0,05 % продуктовых корзин.

Автор: Анна
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