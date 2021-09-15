Исследование СберУслуги и ЮKassa: россияне стали тратить больше на уход за домашними животными

Сервисы СберУслуги и ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбера) провели совместное исследование и выяснили, что этим летом россияне совершили в зоомагазинах на 54% больше покупок, чем прошлым, и на 18% чаще водили своих домашних животных в ветеринарные клиники.

Летом 2021 года обороты интернет-зоомагазинов, принимающих оплату через ЮKassa, выросли на 77%, а количество покупок — на 54%. Пользователей, покупающих различные зоотовары для своих питомцев, стало больше на 48%, а среднее число заказов на одного клиента увеличилось на 4%, до 1,4. Больше всего покупок пришлось на суммы от трех до пяти тысяч рублей — 22%. На втором месте платежи размером от одной до двух тысяч рублей, на третьем — на суммы от пяти до восьми тысяч рублей. В 75% случаев зоотовары оплачивали с банковских карт. Второй по популярности метод оплаты — Pay-платежи: на них пришлось 18% оплаченных покупок.

Повышенный спрос наблюдался и в сегменте ветеринарных клиник. Летом 2021 года в этой сфере было предоставлено на 18% больше услуг, чем в июне-августе 2020 года, а обороты ветклиник выросли на 53%. Число платящих клиентов за отчетный период увеличилось на 16%, а среднее число обращений — на 2%, до 2,7. Больше всего покупок пришлось на суммы от одной до двух тысяч рублей — 19%. На втором и третьем местах услуги стоимостью от трех до шести тысяч и от 10 до 20 тысяч рублей соответственно (по 15%). Услуги в ветклиниках чаще всего оплачивали банковскими картами (69%), вторым по популярности методом оплаты стали Pay-платежи (25%).

Сервис по безопасному заказу услуг СберУслуги проанализировал данные по самозанятым, которые оказывают услуги по уходу за животным. По данным сервиса, в России средняя стоимость услуг по выгулу собак составила 263 рубля за час. В столице за час выгула домашнего питомца берут 357 рублей. В Приморском крае — 329 рублей, в Ленинградской области — 288, а в Свердловской области — 230 рублей.

По данным сервиса, передержка кошек обойдется хозяевам в 153 рубля за час, а собак — 193 рубля. Передержка других домашних животных стоит 175 рублей за час.